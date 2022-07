Mujer de 35 años con cáncer en etapa 4 pide ayuda para costear caro estudio: “Por ser pobre tenemos que morirnos”

María José González Guajardo es madre de dos hijos, tiene apenas 35 años y fue diagnosticada con un cáncer al colon recto sigmoide en etapa 4 que hizo metástasis en otros órganos de su cuerpo.

La oriunda de la comuna de Viluco, en Buin, conversó con CHV Noticias para pedir ayuda, ya que por su condición, necesita costear un caro estudio en el extranjero.

Según comentó, los síntomas comenzaron en enero del año pasado cuando se dio cuenta que sentía mucho dolor y no podía ir al baño. Al realizarse una endoscopía, los médicos del Hospital Barros Luco notaron que tenía un tumor, y posteriormente, una biopsia le dio el resultado de que era maligno. Su peor miedo se convertía en una realidad. Tenía cáncer.

Contra el tiempo

Con el fin de buscar una segunda opinión, acudió a la Clínica Indisa con el oncólogo Marcelo Garrido, quien le dijo que tenía que ser operada lo antes posible.

A los 16 días fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Barros Luco, donde al momento de extirparle el tumor se dieron cuenta que había hecho metástasis: “Perdí la trompa izquierda y el ovario izquierdo”.

Después de eso vino la quimioterapia. Tenía que hacer 12 sesiones, sin embargo, debido a que sus defensas extaban extremadamente bajas, solo pudo completar diez. La última de ellas fue en junio, mismo mes en que su cáncer volvió. De acuerdo a sus palabras, lo hizo de forma “agresiva”, ya que ahora tiene afectados sus pulmones y órganos reproductores.

Por eso, María José buscó nuevamente ayuda con el doctor Garrido, quien conversó con CHV Noticias para explicar que “el cáncer colorectal se genera en el recto y el colon. Es una enfermedad frecuente en los países desarrollados que está aumentando en Chile. De los factores de riesgo más importantes está la obesidad y el consumo en exceso de carnes. Además, si se tiene un familiar de primer grado con la enfermedad, aumenta la posibilidad de tenerla”, detalló.

Aunque indicó que la mayoría de las veces el tumor es localizado y operable, en una menor cantidad de casos es con metástasis y no se puede operar, en cuyo caso se requiere tratamiento sistémico.

“Las formas de tratamiento básico son: cirugía cuando el tumor está muy localizado; la combinación de quimioterapia y radioterapia cuando está comprometiendo algunas zonas delicadas como el recto; y la quimioterapia e inmunoterapia cuando la enfermedad está avanzada con metástasis”, manifestó.

En esa línea, señaló que hay un estudio básico que se realiza en Shanghái, China para enfrentar el cáncer colorectal y que recomendó a María José González. “Me dijo que con el estudio vamos a dar la pelea, pero al ser metastásico el riesgo es muy alto. Estamos con el tiempo en contra”, señaló ella.

“Tengo mucho miedo”

Pero el tiempo no es el único impedimento. El estudio tiene un costo de $2,2 millones y ni ella ni su familia tienen el dinero para poder pagar esa cantidad. “La verdad es que no tengo recursos. No practico ningún oficio ni tengo profesión. He hecho rifas que para lo único que han servido es para alimentarme y mantener a mis dos hijos”, indicó.

“En el Barros Luco solo pueden darme quimioterapia. Necesito $2,2 millones para el estudio, más el dinero para el tratamiento que tengo que recibir, si es que hay”, declaró afligida.

“Estoy desesperada y tengo mucho miedo, pero no a morirme, sino a dejar a mis niños. Estoy mal emocionalmente. Siento rabia y pena con la vida. Hay días que siento mucha ganas de luchar, pero hay días en que no. Me siento impotente al no poder ser la mamá que mis hijos necesitan. Mis dolores son muy grandes. El dolor del cáncer es muy grande”, afirmó.

“No duermo tranquila”

Bien sabido es que cuando una persona se enferma de gravedad, toda la familia se involucra en el tratamiento y se convierte en un apoyo fundamental para el afectado.

Tal es el caso de la madre de María José, Sara Guajardo, quien dice que llegará hasta las últimas instancias con tal de que su hija se recupere: “Yo no duermo tranquila pensando en ella”.

“Estamos desesperados”, reconoció en conversación con CHV Noticias, donde aseguró que “nos gustaría contactar al Ministerio de Salud”, para que nos ayuden.

A quien también le pide ayuda es al seleccionado nacional Claudio Bravo, para quien dijo haber trabajado hace dos años.

“Yo estuve con él en Viluco, España e Inglaterra. El otro día llegó al negocio donde yo vendo completos y me dijo ‘Sarita, lo que tú necesites’, pero no le comenté lo de mi hija. Yo sé que él a mí me quiere harto. Yo quiero hacerle el llamado a él y yo sé que él me va a ayudar”, expresó.

También hizo un llamado a al futbolista Mauricio “Huaso” Isla, quien fue compañero de María José en el liceo: “Es amigo de ella. Es muy buena persona. Él iba a mi casa a visitarnos”.

Mientras esperan respuestas de quien sea que los pueda ayudar, María José y su familia viven el día a día entre los dolores físicos y emocionales que produce esta enfermedad. “Pelear contra el cáncer se puede, pero a veces los medios no lo permiten. A veces por ser pobre tenemos que morirnos por el tratamiento que solo lo público nos ofrece”, lamentó.

Si quieres ayudar a María José puedes transferirle dinero a su cuenta bancaria: