La farmacia independiente rancagüina que ha causado furor en Twitter por su publicidad a base de memes es un proyecto que renació como el ave fénix.

Marcia Padilla, su dueña, prefiere omitir el pasado y determinar mayo de 2020 como la fecha de su nacimiento, “en plena pandemia”, un momento en el que jamás imaginó el revuelo que causaría al tiempo después, que le traería incluso ofrecimientos ligados a la política, pero que no aceptaría en el futuro.

En conversación con CHV Noticias, la mujer detrás de la farmacia de barrio que se ha vuelto tendencia en la red del pajarito por su peculiar forma de hacer publicidad, cuenta los inicios de su negocio, el impacto que sintieron cuando se volvieron viral por primera vez y su particular estrategia de marketing que solo le ha significado crecimiento.

Memes, su base del éxito

Padilla explica que al principio “hicimos como todo muy casero porque no teníamos recursos, entonces lo teníamos que hacer todo nosotros, muebles, letreros, todo”. Sin embargo, vio en la pandemia una oportunidad para diferenciarse de la publicidad común y corriente.

Si bien en un principio comenzó con publicidad local en Rancagua y sus alrededores, “como estábamos en plena pandemia, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo que nos diferenciara un poco del resto, en relación a lo que es las cadenas (…) encontrar algún plus que hiciera esa diferencia”.

Ven por tu pack ”Enamorados" a Farmacia Paula Salud y róbale el ❤️ a esa persona especial en tu vida 😉 pic.twitter.com/pvw8eby2vG — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 14, 2022

Uno de esos plus, explica, era que el “químico farmacéutico atendiera directamente en el mesón”. El segundo “el marketing, que utilizamos a través de las redes, quisimos posicionarnos y utilizamos la plataforma de Twitter porque nos pareció que era más transversal”. El tercero corresponde al delivery gratuito.

La Farmacia Paula Salud, ubicada en Av. Diagonal Doñihue 2121, realiza entregas en Rancagua y Machalí, y atienden de lunes a domingo desde las 10:00 a las 22:00 horas. Su nombre se debe a la única hija mujer de Marcia, “además, Paula significa pequeña, es una farmacia pequeña”, explica su dueña, quien está terminando su carrera de Derecho y actualmente es la persona a cargo de la administración del negocio en el que trabajan nueve personas.

–¿Cómo surgió la idea de los memes?

–Habíamos estado revisando y todas las publicaciones que tienen que ver con emprendimientos siempre tienen una dinámica muy engorrosa. Buscamos tener una publicidad más disruptiva y empezar a posicionarnos primero. Decidimos hacerlo a través del humor porque, en el entendido que estamos pasando por una crisis social y sanitaria súper importante en el país, teníamos la sensación de que podíamos aportar un pequeño granito de arena para que fuera un poco más agradable nuestra publicidad.

Así, Marcia detalla que el humor y la contingencia fueron claves para su estrategia de posicionamiento y el enfoque que le quería dar a la farmacia. Y la red social para lograrlo era Twitter porque “está constantemente cambiando de acuerdo a lo que está pasando, entonces también nos dimos cuenta que teníamos que ser muy reactivos, muy rápidos”.

A nuestro distinguido público le informamos que… ¡Llegó la merca!

(Tenemos test de antígenos)

Para consultas o pedidos llamar al +56942059464 ☎️ 722368455 o visítanos en Av. Diagonal Doñihue 2121, Rancagua pic.twitter.com/HiToHeuIPb — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 10, 2022

“Las cosas que nos pasan las tomamos con humor”

Padilla confiesa que la cuenta de Twitter “refleja el sentido de equipo que tiene la farmacia como empresa (…) todo es jovial, dinámico, cada uno cumple su rol muy específico, pero también somos un equipo muy afiatado”.

Además, enfatiza en que “las cosas que nos pasan las tomamos con humor” y que junto a su equipo de trabajo intentan resolver todos los asuntos del negocio “de una manera más cordial con la vida, reír hace bien, sonreír hace muy bien”.

–La cuenta tiene más de 23 mil seguidores en Twitter, ¿pensaron que se volverían tan virales?

– Fue bien impactante saber que nos habíamos hecho tan conocidos, porque no nos esperamos esa repercusión, ese nivel no. Ya hemos sido viral como cuatro o cinco veces, hemos llegado a ser tendencia, entonces eso, independiente de que una plataforma digital no es la vida real, sí nos ha servido mucho. Hay muchos clientes que siguen la cuenta de la farmacia que son de Rancagua, de los alrededores, y que la han conocido a través de la cuenta, muchos llegan a conocer la farmacia, se toman fotos.

En ese mismo sentido, Marcia confiesa que las personas les han dicho que su farmacia se ha vuelto “un apoyo muy importante para la gente que vive sola o de la tercera edad”.

“Ha sido súper impactante que reconozcan nuestro trabajo”, indica.

El primer viral: Giorgio Jackson y el “Naranjazo”

Consultada con respecto al primer meme o momento con el que se volvieron viral, Padilla responde al instante: “el ‘Naranjazo’”, el día en que se realizó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y el diputado PS, Jaime Naranjo, se robó las miradas luego de exponer por 15 horas.

“El primer viral tuvo que ver con la salida de Giorgio Jackson de su casa camino al Congreso”, detalla la mujer. Y es que en el meme, se puede ver al futuro ministro de la Segpres de Gabriel Boric –quien tuvo que esperar a que fueran las 00:00 horas para terminar su cuarentena– manejando con el fondo de la farmacia en la ventana.

Somos Farmacia Paula Salud, una farmacia local e independiente de Rancagua, con los mejores precios y un delivery gratuito que siempre llega a tiempo 😉 pic.twitter.com/VSXXP3BaMp — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) November 9, 2021

Cuando andas con caña… pic.twitter.com/kyjlocLBXf — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) November 9, 2021

El segundo viral fue el de Gabriel Boric vestido como químico farmacéutico, un meme que posteriormente terminó en una visita del futuro mandatario a la farmacia y que le ofrecieran a su equipo manejar las redes sociales del político, situación a la que se negó por el tiempo que esa labor implicaba. Sin embargo, optó por continuar compartiendo contenido con tintes políticos a su favor.

¡¡¡VINO Y FUE HERMOSOOOO!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/LmvdgduW0E — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) December 7, 2021

“Nos vino a visitar, le regalamos el delantal, él nos regaló un arbolito, que está en la farmacia”, explicó.

–¿No les da miedo o temor compartir publicidad de ese tipo?

–Teníamos súper claro que corríamos un riesgo si nos abanderizábamos por un sector político (…) Sentía que estaba en el lado correcto de la historia (…) Recibimos insultos, amenazas de gente ligada o del otro sector, pero la verdad es que también entendemos que son riesgos que hay que asumir. Utilicé la cuenta de la farmacia para hacerlo desde ahí. No me arrepiento y lo volvería a hacer.

Finalmente, uno de los últimos virales fue el “Puconazo”, cuando un grupo de jóvenes a inicios de febrero realizaron una fiesta en lanchas en la playa de Pucón, a la que algunas personas llegaron en helicóptero.

¡En Farmacia Paula Salud tenemos jarabe para la tos y mucho más!

Haz tu pedido a nuestro delivery gratuito al +56942059464 o

Visítanos en Av. Diagonal Doñihue 2121 Rancagua. ☎️ 722368455

¡Te esperamos! 😉 pic.twitter.com/jxOBbPqYn2 — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 9, 2022

¿Necesitas tus medicamentos a tiempo?… ¡No te preocupes, nuestro delivery ya va en camino! 😉 Somos Farmacia Paula Salud ¡La única con delivery gratuito!

Haz tu pedido al +56942059464 o visítanos en Av. Diagonal Doñihue 2121 Rancagua. ☎️ 722368455 pic.twitter.com/Q7bWpqrVqq — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 9, 2022

El “misterioso hombre de la cuenta”

Pese a que en un principio Marcia se hacía cargo de todo, con el pasar del tiempo contrató a un Community Manager (CM) para manejar Twitter.

“Es una persona que está absolutamente a cargo de la cuenta. Mantenemos el contacto diario y hablamos de los temas que vamos a tratar porque sabemos que tenemos que tener cuidado (…) yo le he otorgado toda la libertad para que él pueda trabajar tranquilo”, explicó Padilla.

Si bien enfatizó en que no está autorizada para revelar el nombre del creativo detrás, comenta que ella siempre le está dando ideas al “misterioso hombre de la cuenta” porque “a mí se me ocurren muchas cosas” y que si alguien “quiere contratar sus servicios se puede comunicar con él a través de mí”.

Ben a Rancagua

Ben a Farmacia Paula Salud 😍 pic.twitter.com/BRKTOfgk0V — Farmacia Paula Salud 🌳 (@PaulaSaludCL) February 1, 2022

Contenta por los resultados que ha dado su estrategia, Marcia destaca y agradece a los vecinos del local y a los clientes. “Ellos se han portado un siete, cuidan la farmacia, comparten nuestras publicaciones, se dan datos, tenemos mucha interacción (…) las farmacias tienen un rol social súper importante”, reflexionó.

Sobre sus proyectos a futuro, en tanto, reveló que no puede adelantar nada, pero tiene varios en mente en los que está trabajando.

“Va a haber novedades“, cerró.