Fue en diciembre de 2020 cuando Julio Silva y su esposa, María Teresa, se dirigían a su casa tras haber cobrado su pensión solidaria y su retiro del 10%. Sin embargo, fueron asaltados por tres delincuentes que los seguían desde un automóvil, perpetrando un robo violento que trajo consigo consecuencias en la salud de una de las víctimas. Hoy, a casi un año del delito, la familia asegura que no han tenido justicia.

Durante el atraco, los antisociales se abalanzaron contra el hombre de 72 años, lanzándolo al piso y golpeándolo fuertemente. Mientras que la mujer fue amenazada con un arma blanca por otro individuo, quien finalmente sustrajo su cartera y arrancó con tres millones de pesos y los medicamentos de la pareja.

Luego de vivir este traumático hecho, Julio Silva indicó a CHV Noticias que “lo que más anhela uno es que estas personas aparezcan. La plata no la vamos a recuperar nunca, eso lo tengo entendido, pero ojalá se haga justicia porque el shock que recibimos nosotros en ese momento, la impresión fue demasiado grande”.

Pero su anhelo no se hizo realidad, o al menos así lo asegura su hija, Claudia Silva, quien confirmó la lamentable muerte de su padre, a sus 73 años.

Según relató la mujer a CHV Noticias, el adulto mayor padecía un cáncer al hígado al momento del delito, sin embargo, “se aceleró por culpa de eso, porque en el asalto, mi papá se había enfocado en su cáncer, pero él tenía una fractura en la cadera que después con el tiempo se agravó y tuvieron que operarlo, y en base a eso, el otro cáncer se ramificó considerablemente”.

Lee también: Campaña busca hallar gemelo genético para joven de 24 años con leucemia linfoblástica aguda

En específico, indicó que en el atraco, Julio Silva fue golpeado en el abdomen, por lo que médicos se enfocaron en hacerle exámenes en el hígado y toda la zona del tronco, “pero nunca se fijaron en la cadera”.

“Él tenía su dolor, pero no lo había mencionado. Pero llegó un momento en que no se pudo levantar de la cama, le dio una trombosis en la pierna donde tenía la fractura, y ahí recién nos vinimos a dar cuenta” de este problema a su salud, dijo Claudia. “Por ende, tuvo que ser operado de su cadera, le pusieron una prótesis grande, y al momento de operarlo, el otro cáncer se ramificó mas rápido“, añadió.

Después de esta intervención, “alcanzó a vivir un mes y medio más o menos”, contó.

Ayudas espontáneas

Al darse a conocer este asalto, muchas personas fueron en ayuda de esta pareja. Una cadena solidaria que se extendió a través de Internet y que trajo consigo un poco más de alegría para los afectados. Incluso un niño se acercó en dicha oportunidad a los abuelitos para hacerle entrega de su alcancía, una situación que emocionó particularmente a María Teresa.

Pero Claudia advierte que no todas las donaciones prometidas se cumplieron. “El único que no se concretó, fue el viaje que ofreció Claudio Iturra”, indicó al medio, ya que “nunca se logró llegar a conversar con él, nunca nos pudimos contactar con él para que mis papitos hicieran ese viaje”.

Un hecho que la hija de la pareja lamenta, porque hubiese sido “una experiencia que los pudo haber sacado de esa sensación tan amarga que vivieron como abuelitos”.

Lee también:¿Qué es el lenguaje inclusivo y el género no binario?

Qué pasó con la investigación

Al ser consultada sobre nuevos datos sobre la investigación en torno al robo, Claudia aseguró que hasta la fecha no se ha podido identificar a ninguno de los responsables, mientras que sus padres “nunca supieron nada” sobre el caso. Por lo mismo, dice que su sentir es de “mucha injusticia”.

Tras la muerte de su padre, sostuvo que “mi mamá está deshecha, se le fue su viejito”, argumentando que si esto no hubiese sucedido, probablemente podría haber vivido más, porque “mi papá tenía 73 años, estaba muy bien controlado”.

Finalmente, la mujer reclamó que este suceso “fue noticia mientras apareció en televisión, pero después se olvida, como siempre pasa acá en Chile. La justicia en Chile no vale nada, porque hay que ser más poderoso o no sé… la gente humilde no tiene justicia“, sentenció.