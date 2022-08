Pablo Rojas, ganador de The Voice Chile: “Tenía mucho miedo de fracasar y pasar sin pena ni gloria”

Pablo Jordan Rojas Alcaíno, estudiante de Ingeniería Forestal, jamás pensó que su vida cambiaría de un rato para otro. Por el impulso de sus amigos, decidió postular al casting de The Voice Chile y un par de meses después se convirtió en el flamante ganador de la temporada.

“No dormí mucho la noche anterior a la final, tenía mucha ansiedad por lo que fuera a pasar. Ya sabía que estaba todo resuelto, mi objetivo nunca era ganar el programa, pero aún así uno se ve en la tele y quiere superarse a sí mismo (…) Estaba muy ansioso y nervioso por cumplir con mis expectativas”, cuenta el joven oriundo de Curicó.

En entrevista con CHV Noticias, el artista de 23 años repasó su infancia fuertemente vinculada a la música cristiana. Desde niño, comenzó a cantar en un grupo compuesto por su familia. Sin embargo, decidió dejar de lado esta disciplina cuando cursó la enseñanza media. “Simplemente pensaba que tal vez la música no era para mí, que era simplemente un hobby y tenía que centrarme en una carrera universitaria”, confiesa.

Respecto al apoyo familiar durante su paso por el programa, Rojas aseguró que “ellos están muy felices, al principio creo que estaban un poco asustados y todos estábamos así, porque esto es nuevo para todos. No estamos acostumbrados al nivel de exposición, tenía mucho miedo de fracasar y pasar sin pena ni gloria. Entonces después se fueron soltando y cachando la dinámica de todo esto, así que me apoyan totalmente”.

Del mismo modo, se refiere al difícil momento que atravesó durante sus primeros años lejos de casa en Concepción. “Mi periodo universitario fue muy difícil mentalmente. Por un lado, tenía la carrera universitaria y, por otro lado lo que me apasiona, que es la música. Entonces, tenía una pelea interna a qué dedicarme. Sentía que no tenía un futuro en nada. Hubo un periodo que no me fue tan bien en mi carrera y no sabía qué hacer con mi vida“.

“Sé que soy muy joven aún, pero eso eran los sentimientos que uno tiene cuando está solo (..) Es algo que ahora es difícil pensarlo, pero en ese momento era muy complejo estar encerrado, alejado de todos tus amigos y mi familia (…) Sin duda, caí en una depresión súper grande por muchos meses, por no decir varios años de los que estuve ahí. Era insoportable, pensaba que iba a explotar en algún momento y pensé en hacer cosas”, reconoce.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Jordan Rojas A (@pablorojas._)

La noche final

El pasado 3 de agosto, Pablo Rojas se transformó en el triunfador del programa de talentos de Chilevisión, cuyo premio mayor consistía en $15 millones, un auto cero kilómetro y un contrato con el sello Universal Music.

“Con el auto aún no sé qué hacer, porque no tengo licencia y la tendré que sacar. Mi objetivo al llegar aquí es hacer un home studio, quiero crear y producir mi propia música, y creo que tengo un buen fondo para lograr eso”, confesó.

Respecto a su próxima casa discográfica, indicó que “tendré que negociar con ellos para ver mi futuro. Lo único que quiero es hacer música, componer, aprender a tocar otros instrumentos, tener una vocal coach que me ayude con mis problemitas, crear un equipo de trabajo que me pueda ayudar con mis redes sociales y las diferentes cosas que se necesitan en el mundo del espectáculo”.

Asimismo, adelantó cuál sería su nombre artístico de ahora en adelante, ya que anteriormente había iniciado un proyecto musical bajo el seudónimo de FitzRoyal. “No me gusta mucho Pablo Rojas a secas, porque siento que se excluye el apellido de mi madre. Es algo que tengo que analizar ahora, pero por ejemplo, Pablo Jordan no me molesta para nada“, afirmó.