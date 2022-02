Una matrimonio de adultos mayores logró recorrer 22 kilómetros en 11 horas para llegar a uno de los paisajes más hermosos de Chile: La base de las Torres del Paine.

Segundo Castro, de 72 años, y Cleyra Sáez de 63 fueron los protagonistas de esta historia, quienes pudieron concluir unos de las rutas más apetecidos por los turistas. “Me daban ganas de llorar, la emoción era grande. Abajo había personas jóvenes que no pudieron subir y nos decían ‘ah ustedes eran a quienes aplaudían arriba'”, relató segundo a Las últimas Noticias.

Asimismo, fueron seis horas y medias de camino en la idea, y otras cinco horas en el regreso, sorteando rocas de diferentes tamaños, suelos disparejos y fuertes vientos. “Se nos puso escabroso el camino porque es muy difícil. Pero la gente nos daba mucho ánimo. Eran más de 1.000 personas que iban subiendo y todos nos decían: ‘Ustedes pueden ¡vamos!”, relata la mujer.

Con respecto al viaje, es relevante consignar que todo comenzó con un regalo de su hija mirna y de su yerno Gabriel, quienes invitaron desde el lunes 7 de febrero hasta el lunes 14 del mismo mes, a la ciudad de Puerto Natales.

Lee también: Arquitecta chilena cuenta el día a día en Ucrania: “El conflicto ha sido dramatizado por los medios”

“Cuando salimos del bosque nos encontramos con la pendiente que había y muchísimas rocas. Yo pensaba que había peldaños, que estaba el camino marcado para subir, pero la verdad es que la geografía del lugar era bien accidentada”, manifiesta Castro, quien hoy, es un profesor jubilado de artes, que se dedica a vender pinturas y hacer clases de técnicas de dibujo a estudiantes de arquitectura.

Según cuentan ambos, para realizar el trekking, llevaron barras de cereales y frutos secos. Con respecto al agua, indica que bebieron desde las vertientes, además de llevar algunas bebidas energizantes.

En la ruta, indican que tuvieron que descansar en algunos momentos, y veían como algunos más jóvenes, entre ellos su hija y su yerno, los adelantaban.

“Yo no quería que ellos estuvieran debajo de nosotros. Les dije que se fueran adelante no más. No queríamos que nuestra hija se sintiera defraudada, así que luchamos lo máximo posible para llegar antes de la hora tope”, cuenta Sáez.

Lee también: El camino a la cima: Quién es Bastián Arce, el karateca chileno número 1 del ranking mundial en su categoría

No obstante, relatan que pese a llevar ropa liviana, bastones de trekking y zapatillas especiales, tuvieron que sortear una serie de dificultades, como los calambres y los cuestionamientos que complicaba su llegada a la cima.

“Cuando íbamos en la mitad del trayecto, venían de vuelta los que nos habían dejado atrás. Nos decían que éramos un ejemplo, así que le seguimos dando“, enfatiza.

Mi hija y mi yerno ya venían de vuelta. Cuando nos vieron, se pusieron a gritar, la emoción era muy grande. Nunca pensé que todas esas personas iban a estar esperándonos a nosotros arriba. Nos aplaudían. Hasta un alemán se acercó a abrazarnos, agrega el docente.

Al llegar al paisaje, se tomaron fotografías por 30 minutos y según cuenta, la bajada se les hizo más fácil. “Fue una alegría tremenda. Estábamos muy cansados, pero fue hermoso”, recuerda Sáez, quien además señala que siempre le ha gustado caminar. “La clave estuvo en utilizar las piernas separadas valiéndonos de los bastones. Fue una experiencia extraordinaria”, concluye Castro.

Lee también: De Pepe Mujica a Kamala Harris: Los políticos internacionales a los que invitó Gabriel Boric al cambio de mando

Finalmente, el medio citado se comunicó con Pablo Gava, guía turístico de las Torres del Paine, quien ha trabajado por más de diez años en el lugar. Según expresó el trabajador, “el recorrido es muy duro, y he visto a muchos jóvenes que no han podido lograrlo. Todos depende de la preparación de las personas, un joven de 20 años que no hace ejercicio o que camine poco, muy difícilmente completará el trayecto“.