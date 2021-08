Toda una controversia generó las declaraciones emitidas por la ahora ex candidata al Senado, Ana Vergara San Martín, cuya postulación fue bajada de la lista parlamentaria por la cual ella tenía un cupo y que correspondía al Partido Igualdad.

Sus aseveraciones, realizadas en entrevista con El Sembrador TV, apuntaron a que “deberíamos ser una monarquía”. En especifico, señaló que “yo creo que debiésemos ser el reino de Chile. Eso nos daría una identidad, porque perdimos la identidad en el momento en que llegaron los españoles y los pueblos mapuche u originarios se vieron conquistados”.

Sin embargo, y ante la problemática ocasionada por sus palabras, ella habría argumentado al partido que esto fue sacado de contexto. Lo cual finalmente fue descartado por Igualdad y por tanto tomaron la decisión definitiva de remover su candidatura al Senado.

Guillermo González, presidente del Partido Igualdad, explicó a CHV Noticias cómo Vergara logró optar por un cupo parlamentario dentro de la lista del partido, ya que el comienzo de su carrera la impulsó como independiente.

Según dijo González, “ella estaba buscando patrocinio como candidata independiente a senadora por la Región de Ñuble, y ahí fue que ella no estaba llegando a la fecha con la cantidad de firmas, y conversó con nuestros compañeros de la región. Compañeros que la habían conocido en un par de actividades políticas a favor del estallido social, y no tenemos mayor relación con ella”.

“Ella llegó, se presentó como candidata, y los compañeros allá aceptaron su candidatura sin hacer ningún filtro. Entonces nosotros no nos habíamos enterado de que ella estaba de acuerdo con una monarquía absoluta, que va en contra de todos los principios del Partido Igualdad“, añadió.

Por tanto, “cuando nos enteramos por la prensa de sus dichos y luego lo corroboramos en sus redes sociales, pudimos ver que no era un asunto sacado de contexto, sino que su verdadera posición y visión de la política y del Estado que ella tiene. Ante eso, nosotros como comisión política del partido decidimos sacarla de nuestra lista, porque todavía estamos a tiempo, así que procedimos con todo el tema que Servel nos pide para bajarla legalmente”, concluyó.

“Se nos pasó esta candidata”

Luego de darse a conocer la polémica cuña de la candidata, González detalló que “compañeros de la región conversaron con ella y ella dijo que fue una sacada de contexto”, pero que “después ellos revisaron sus redes, fueron recolectando información y antecedentes, así que por diferentes fuentes nos fue llegando información, y ahí fuimos corroborando que es una postura política de ella“.

“Ante eso no hay nada más que conversar con ella, porque su visión política como partido no la aceptamos. Nosotros nos declaramos un partido profundamente anticolonial y antiimperialismo, no creemos en la monarquía, sino que en la autodeterminación de los pueblos“, indicó el líder de Igualdad.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la arquitecta de 41 años pueda, eventualmente en el futuro, sumarse nuevamente a una lista de candidaturas del partido, González lo descartó totalmente. “Ni nadie que tenga esa postura”, aclaró.

Finalmente, González analizó porqué se aceptó a Vergara dentro de los cupos presentados por el partido. En primer lugar, aclaró que “el Partido Igualdad se abrió como petición de muchos movimientos sociales”, destacando que éste “es una composición de movimientos sociales territoriales y no tiene la misma lógica de partidos tradicionales”. Por ende, “son diferentes comunidades o movimientos sociales que nos juntamos y legalizamos el instrumento político, hace años atrás”.

Es así como “los movimientos sociales van determinando las candidaturas” y de cara a las elecciones de noviembre, “se nos pide que esta vez abramos a otras organizaciones políticas y sociales que no son parte del partido”, indicó González. Frente a esta posibilidad, “abrimos esta vez el cupo a diferentes movimientos que estaban conociendo al Partido Igualdad o movimientos que aparecieron después del estallido social”, ejemplificando esto lo realizaron también en las municipales “y nos fue bastante bien”.

Pero “esta vez, por el tema de la coyuntura electoral y de los plazos acotados para llenar planillas, no hicimos el chequeo completo a todos los candidatos“, y en el caso de Vergara, “se nos pasó esta candidata”, sentenció.

Vergara: “He sido objeto de bullying”

Horas después de darse a conocer la determinación del partido, Ana Vergara publicó un comunicado a través de Instagram donde entregó más datos sobre lo acontecido y se disculpó por la polémica.

En primer lugar, sostuvo que en la entrevista donde apuntó a la idea de una monarquía en Chile, fue al momento de querer abordar las modificaciones que según su parecer debería contemplar la redacción de la nueva Constitución. Sin embargo, todo fue dicho como “una figura metafórica” con el fin de “ilustrar la idea (de) que a mí me gustaría mostrar la idea de un Pueblo soberano, monárquico, “’Rey’, que nos diera confianza para vivir en respeto y dignidad, ‘El Chile Soberano’, ‘Que el Pueblo Mande’, la metáfora es que el Pueblo sea nuestro rey (sic)”.

“Por haber usado esa metáfora he sido objeto de bulling, que afecta mi dignidad tanto personal como profesional (sic)”, añadió la arquitecta.

Además, expresó que lamenta la situación que se generó tras sus palabras, lo cual “ha afectado tanto al Partido Igualdad como a mí en una práctica de bulling, de funa que se hace parte de la profunda crisis que vive el país (sic)”.

Para concluir, dijo que “agradezco la oportunidad brindada a una mujer feminista, profesional, arquitecta e independiente y asumo las decisiones que como Partido puedan o hayan tomado y reitero mi voluntad de trabajar con los Movimientos Sociales en temas relacionados con mi profesión”.