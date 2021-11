Directamente desde Canadá, sentado en lo que parece ser su dormitorio, Alexander Nunez habla frente a una cámara, a través de internet, en su primera entrevista a un medio chileno.

Se disculpa por no hablar bien español, aunque se presenta en los dos idiomas y traduce él mismo algunas de sus respuestas.

“Soy Alexander Nunez, soy un actor y escritor, y hoy voy a responder preguntas para CHV Noticias”, comienza el joven canadiense, de 26 años, antes de revelar que “tristemente, mi español es terrible”.

De raíces chilenas gracias a su padre que creció en Chillán, Alexander Nunez, quien poco a poco se ha ganado un nombre en la industria televisiva canadiense, cuenta a CHV Noticias sobre su carrera, recuerdos y conexiones con Chile.

“Extraño la comida chilena”, adelanta Nunez y revela que las “empanadas de pino, obviamente, son la mejores de Sudamérica”.

¿Quién es Alexander Nunez?

Alexander Nunez podría ser, por qué no, el próximo Pedro Pascal, pero definitivamente instalará su propia marca. Y es que el joven con raíces chilenas, nacido en Ontario, es un reconocido actor y escritor en Canadá.

Una de sus participaciones más recientes es en la serie canadiense Moonshine (2021), de la cadena televisiva CBS. Es una producción de comedia y drama que trata sobre una familia disfuncional, en la que cada integrante tiene sus propios secretos y problemas que resolver, y en medio de eso se hacen cargo de un resort de verano.

En ella, Nunez interpreta a Sammy, quien “es el más joven de los hermanos en la serie. Es genial, es divertido interpretarlo. Es muy inteligente, pero guarda muchos secretos de sus hermanos y hermanas, es su defecto”, comenta con una sonrisa en su rostro sobre la producción, que ya aseguró una segunda temporada.

“La serie es muy entretenida, es sobre hermanos. Es divertida, dramática y me recuerda a mi propia familia. Espero que el mundo la pueda ver muy pronto”, explica Alexander.

La conexión chilena

Si bien Alexander revela que no viene a Chile hace muchos años, admite que conoce muchas cosas de nuestro país, sobre todo las comidas típicas.

—¿Cuáles son los vínculos de tus padres con Chile?

—My father is (mi padre es) chileno, mis abuelos por parte de mi papá son chilenos. Mi papá nació en Brasil, pero se crió en Chillán, todavía tengo familia ahí. Mi abuela, Victoria, todavía vive allí y mi tío, Daniel Nunez Gutiérrez, es profesor de… —Alexander se toma la cabeza para pensar cómo se dice la palabra en español, pero no lo logra— psychology (psicología) en la universidad de Talca.

—¿Qué sabes sobre Chile?

—Sé muchas cosas sobre Chile. Solía ir cuando era niño, ahora no sé tanto, ha pasado mucho tiempo desde que visité el país. Extraño la comida chilena. Mi papá solía cocinar pastel de choclo, empanadas de pino, que obviamente son las mejores de todo Sudamérica… ensalada a la chilena y un montón de sopas diferentes también. Sé de algunos chilenos en Hollywood. Tenemos a Pedro Pascal. Alejandro Jodorowsky, un director muy importante, lo amo.

Actor por “error” y sus proyectos a futuro

El primer proyecto que llegó a Alexander fue una serie de comedia para Disney Channel. Según sus propias palabras, fue “completamente por error”.

“Se supone que no sería actor, mi familia no quería. Estaba muy interesado en psicología, como mi tío”, explica Alexander con una expresión que parece revelar que aún no entiende cómo llegó hasta el lugar, profesionalmente hablando, donde se encuentra actualmente.

“Un día fui escogido por casualidad para actuar en una serie para Disney, cuando era un adolescente. Fue muy entretenido, era un sketch de comedia, era improvisado. La serie fue cancelada, pero quedé en contacto con el manager e hice una audición”, detalla sobre sus inicios.

Alexander nunca se rindió y, mientras estudiaba teatro y psicología, hacía castings para diferentes proyectos.

En ese tiempo, explica, “me dije a mí mismo ‘voy a continuar audicionando y si no obtengo roles más grandes antes de graduarme, renunciaré a la actuación y me volveré un terapeuta’, pero funcionó”.

—¿En qué proyectos has participado? ¿Cuál ha sido el más importante?

—He participado en muchos proyectos, muchos que amo y muchos de los que me arrepiento. Pero el más grande en mi mente es una película de terror que se llama Siete Deseos, que era importante para mí en ese momento. Fue muy genial, era con Joey King, ella es una actriz americana muy famosa… fue la primera vez que fui a una premiere. No era una muy buena película, pero fue muy popular entre los adolescentes. También actué en un programa de fantasía llamado A Teacher, estuve en un episodio, fue la primera vez que tuve que viajar por trabajo y fue muy emocionante.

—El más grande ahora es mi nueva serie, Moonshine, de la cadena CBC en Canadá que podría emitirse en Estados Unidos también. Espero que algún día en Chile la puedan ver, porque estoy muy orgulloso.

—¿Participarías en algún proyecto en Chile?

—¡Por supuesto! Es un lugar hermoso, me encantaría filmar algo en Chile. No conozco a nadie ahí, a nadie que me quiera para filmar algo allá. Creo que quizás tendré que escribir un filme y encontrar una excusa para ir y hacer una película. Me gustaría reconectarme con mi cultura y herencia.

Además de actor, Alexander es guionista, experiencia que evalúa desde dos puntos de vista: “Es miserable, tengo muchas ideas. Hacerlas es la parte divertida, pero llevarlas a cabo es frustrante porque hay mucho que considerar”.

En este sentido, el artista agrega que “cuando estás actuando tienes un solo trabajo, pero es una responsabilidad muy grande cuando estás escribiendo”.

Sobre la posibilidad de llegar a Hollywood, Nunez confiesa que cree que “es uno de los sueños que tienen todos los actores, pero también estoy interesado en seguir haciendo televisión en Canadá. Creo que tenemos mucho trabajo, creo que podemos obtener un lugar para nuestro contenido si es bueno… Quiero actuar en todos lados”.

—¿Algún proyecto en Netflix?

—No tengo nada en Netflix en este momento, pero tengo un presentimiento de que eso va a cambiar muy pronto. No puedo decir más.