A principios de octubre, una longeva perrita que responde al nombre de Shakira fue encontrada deambulando en malas condiciones por Av. Los Morros, en la comuna de El Bosque. Tras haber huido de su hogar en San Bernardo durante las Fiestas Patrias, fue vista unas semanas más tarde. En ese momento, el can fue a dar con el centro de tenencia responsable en donde se le brindó tratamiento y se intentó contactar a los dueños sin éxito.

De acuerdo con declaraciones entregadas por la Municipalidad a CHV Noticias, el animal “tenía chip, pero no estaba inscrito. Le hicimos seguimiento hasta donde se pudo, pero no tenían registro del dueño… Nosotros no tenemos la capacidad para tenerlo entonces se devolvió el animal al área en donde la habían encontrado, pensado que podía volver a su casa”.

Esta acción efectuada por funcionarios municipales fue captada por vecinos del sector y se desató una fuerte polémica en cuanto se interpretó que se estaba abandonando al canino a su suerte. Sin embargo, desde la municipalidad asumieron el error y adquirieron el compromiso de buscarla hasta hallarla, cosa que afortunadamente, ocurrió este jueves.

“Estuvimos movilizados buscándola hasta que hoy día apareció y pudimos entregarla a su dueña”, declaró una fuente de la corporación.

Cabe señalar que Daisy Jabre, la dueña de Shakira, vive en la comuna adyacente, San Bernardo, lo cual dificultó el reencuentro, dado que la campaña de búsqueda se llevó a cabo en sector distinto al que ella reside.

La mujer habló con CHV Noticias y aseguró que “el día de ayer me llama el alcalde de la comuna de El Bosque para avisarme que habían encontrado a Shakira, me dijeron que estaba en el veterinario comunal, así es que partimos a verla altiro”.

Luego, Daisy indicó que “le habían hecho un chequeo médico, habían verificado que fuera ella, estaba en buen estado, solamente cansada y desorientada por estar tanto tiempo fuera de la casa. Cuando la vimos supimos de inmediato que era ella”, agregando que “su mirada estaba perdida, aturdida, pero de a poquito se empezó a reincorporar y ya nos comenzó a reconocer y a ponerse regalona”.

Con respecto al tiempo que estuvo perdida, la dueña reflexionó que “uno piensa miles de cosas que pueden haberle pasado” y sostuvo que “ahora ya está con nosotros, le dieron la bienvenida los otros perritos de aquí de la casa. Estamos sumamente contentos y ahora tranquilos. Ya está con nosotros tranquila. Ahora hay que cuidarla por el tema de la pirotecnia que a ella le afecta tanto”.