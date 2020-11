VIDEO RELACIONADO – Raúl Figueroa, ministro de Educación, por consejo para vuelta a clases (14:12)

Luke Skywalker, Darth Vader, Willy Wonka, Harry Potter o Jack Sparrow son algunos de personajes que el docente interpreta en sus clases para lograr que los estudiantes se empapen de los contenidos del ramo de Lenguaje y Comunicación.

Y aunque la idea de los disfraces surgió hace 11 años, con las clases online su trabajo se potenció y ahora apoderados y alumnos esperan ansiosos las sorpresas que traen las cátedras del maestro.

“Gracias a los disfraces y a los personajes que yo he hecho, he podido motivar el tema de la lectura. Esa ha sido mi mayor intención, invitarlos a leer, porque esos mismos personajes que ellos han visto en las películas, también aparecen en los textos”, dice a CHV Noticias Carlos Wormald, profesor de Lenguaje y Comunicación en la Escuela Las Américas Justo Valladares de Antofagasta.

El profesional cuenta que la idea comenzó hace varios años cuando se implementó un programa especial para niños con problemas de aprendizaje y ahí nacieron los cuentos. Ahora, los alumnos de 5° y 6° básico participan entusiasmados de sus clases.

“Logra que los niños sean parte del proceso y se quieran disfrazar y entrar en esta dinámica de lo que él enseña”, cuenta Cristián Ibáñez, profesor de matemáticas de la escuela Las Américas Justo Valladares.

“Por ejemplo, cuando tuve que hablar sobre el comic, lo hice a través de Luke Skywalker y partir de eso yo me disfracé. Les dije que el mismo personaje salía del comic para poder explicarles a ellos que era parte del texto, y no era solamente una película y efectos especiales, sino que había un señor que se dedicó a escribirlo, hizo la historia y surgió todo”, cuenta entusiasmado el docente.

“Mi hija esperaba el día que le tocaba clases porque sabía que el profesor iba a hacer algo nuevo. En todas las clases él se disfraza diferente”, señala Karen Bravo, apoderada del colegio.

La mujer comenta que las creativas cátedras la ayudaron mucho porque su hija era muy tímida, pero ahora, con la supervisión del docente, Catalina es una niña con mucha personalidad.

“Yo me pongo atrás de ella (su hija) sólo para ver el personaje que hará. Él no es el típico profesor que toma desayuno y hace la clase, el profesor dedica mucho tiempo para realizar los personajes”, señala Bravo.

El proceso de preparación

Y aunque no en todas las clases ocupa disfraces, sí lo hace cuando el contenido lo ameritay, en esos casos, la preparación puede tomar hasta 1 hora sólo para vestirse y maquillarse. Incluso, cuando el disfraz tiene detalles más específicos, su familia lo ayuda para que todo salga perfecto.

“Cuando tengo que hacer al sombrero de Alicia en el país de las maravillas me demoró más de una hora, porque tengo que maquillarme la cara. Ahí le pido ayuda a mi señora porque no tengo muy buen pulso”, señala Wormald.

“Él se maquilla, cambia la voz, pone música y hasta efectos especiales. De verdad son muy entretenidas sus clases” Comenta Bravo, apoderada del colegio.

El profesor cuenta que él mismo ha ido invirtiendo en la compra de disfraces porque la idea es que sean de buena calidad y lo más realista posible. Dice que incluso apoderadas le han confeccionado algunos trajes para lograr sorprender a sus pequeños.

“Trato de que sea fidedigno y no que haya sido comprado en alguna tienda de por ahí. Yo trato de que sea lo más parecido posible y de esa manera provocar impacto”, sostiene el maestro.

Dice que debe tener alrededor de 15 personajes, entre los que destacan 5 de los que ha interpretado Johnny Depp, otros 3 de la película Star Wars. Incluso Gustavo Cerati, Paul Mc Cartney y Axl Rose han visto la luz cuando cuando ha realizado homenajes musicales.

“Compra e involucra una gran cantidad de cosas para armar sus personajes y a veces yo le digo: se te esta pasando la mano, parece, y él dice que esto es lo que lo llena”, señala el profesor Ibáñez.

Las sorpresas para fin de año

Y si los alumnos y apoderados de la Escuela Las Américas de Antofagasta pensaban que ya lo habían visto casi todo, les comentamos que el Profesor Carlos ya está preparando algunas novedades navideñas para cerrar el año escolar.

“Me encantaría ser más gordito y tener barba blanca para hacer el viejito pascuero, pero como no tengo ese físico no puedo. Trato de hacer lo más real posible y no de hacerlo por hacer “, comenta el profesional.

Y aunque no quiso entrar en detalles, nos adelantó que unas de las alternativas sería El Grinch, este popular personaje que odia la Navidad. Dice que está preparando un cuento navideño y que la idea es seguir incentivando a sus alumnos para que continúen aprendiendo de manera creativa.