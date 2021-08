“No soy tu compañera, soy tu compañere”. Con esas palabras, Andra Escamilla, quien se define como género no binario, retó a un compañero en plena clase virtual tras referirse a ella con el género femenino. Posteriormente, rompió en llanto y el estudiante aludido le pidió perdón.

El registro se volvió viral en TikTok y, posteriormente, escaló a todas las plataformas de redes sociales generando un intenso debate sobre el lenguaje inclusivo y el uso de la E en las palabras.

“Yo suelo mandarle correo a mis profesores en cada inicio de semestre, también la oficina de género lo hace. Lamentablemente, les profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de elle”, contó a través su TikTok.

Lee también: Proyecto de reforma constitucional busca prohibir el lenguaje inclusivo en los colegios

Del mismo modo, señaló que “es bastante triste, porque si elles no lo hacen, les compañeres tampoco van a hacerlo”. Además, tras la viralización de su video, las redes sociales no dejaron pasar el registro. Muchos usuarios expresaron muestras de apoyo, pero otros le han hecho llegar “comentarios de odio y ataques agresivos”, según detalló.

“Me han llegado amenazas y sé de personitas cercanas a las que les han llegado amenazas. Recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas. A mí como que no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ a los que sí les afectó”, dijo.

Finalmente, la influencer aseveró que seguirá con su batalla, a través de las redes sociales, para crear conciencia y difundir información sobre el no binarismo y el lenguaje inclusivo.

Lee también: A una semana de la iniciativa: Más de 100 argentinos solicitaron documento de identidad no binario

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo es una forma de eliminar el sexo-génerico femenino o masculino para personas que se sienten, y reconocen, como no binarias o género fluido. Es decir, la E representa una alternativa ante la O y la A, que recientemente ha sido más incluida en el lenguaje tras las demandas feministas.

Lee también: Estudiantes de la UC celebran histórico logro: Ahora podrán registrar su profesión en femenino

El activista disidente, abogado especializado en derechos humanos e integrante de Disidencias en Red, Rodrigo Mallea Cardemil, explicó a CHVNoticias.cl que “es hora de incorporar nuevas formas de relacionarnos respecto de las diversidades sexuales en todo ámbito de la sociedad”.

—¿Qué es el lenguaje inclusivo?

—Es una herramienta que se utiliza para visibilizar la existencia de mujeres y diversidades sexuales en la sociedad y en las comunicaciones entre personas. Se trata de distintas formas en que se utilizan las mismas herramientas del lenguaje para dar espacio a grupos que sufren discriminación y exclusión en la sociedad, ya sea con el uso de la letra a, e o bien, reemplazando palabras por otras que no tengan género. Por ejemplo, en vez de decir “hombres y mujeres”, hablar de personas.

—¿Está bien usar el lenguaje inclusivo?

—Actualmente las reivindicaciones de personas LGBTIA+ se consideran materias de derechos humanos, y una de las principales demandas es por la visibilidad. El lenguaje expresa realidades, pero lo hacen las personas, como una herramienta para representar y materializar lo que existe y comunicar algún mensaje en torno a ello. Es por ello que incluso personas académicas o resoluciones judiciales se manifiestan en lenguaje neutro.

Lee también: Piden detener la violencia digital: Mujeres constituyentes denuncian amenazas, hostigamientos y acoso por redes sociales

—¿Qué significa ser género no binario?

El género no binario es una identidad de género que escapa al binario tradicional de hombre o mujer, que se manifiesta por la auto-percepción que tienen las personas de sí mismas que no va acorde a la identidad otorgada al nacer. Muchas veces se piensa que es un símil de androginia, pero por el contrario, es una forma de desprender las imposiciones de género sobre los cuerpos y las cosas mismas.

El activista recalcó que “el lenguaje inclusivo llegó para quedarse. Es una herramienta que ha sido considerada a nivel mundial y que tiene sus diversas expresiones en la cultura y las artes”.

“En nuestro país que vive un gran momento constituyente y la misma Convención Constitucional está discutiendo incorporar el lenguaje neutro en su reglamento, con la misión de abrir la redacción y los contenidos del texto a toda la población, sobre todo a grupos que han sido históricamente vulnerados por la sociedad“, comentó Mallea Cardemil.

Finalmente, manifestó que “el lenguaje es una herramienta que supera las costumbres y tradiciones, es una forma para expresarse de las sociedades que cambian y avanzan rápidamente con el tiempo”.