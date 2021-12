En el marco del bicentenario del Cementerio General de Recoleta, este martes 14 de diciembre se inauguró el primer Cementerio Plurinacional Tierra Eterna Ancestral dedicado exclusivamente para pueblos originarios.

A la ceremonia acudió el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, el cónsul de Bolivia, Fernando López, el constituyente de los escaños reservados representante del pueblo Diaguita, Eric Chinga, el director del Cementerio General, Raschid Saud, la presidenta de la Corporación Plurinacional de Recoleta, Verónica González, concejales y autoridades municipales, quien valoraron el trabajo conjunto calificandolo como un acto de reparación.

La iniciativa tiene por objetivo brindar un espacio de sepultación para las y los herederos de los Pueblos Preexistentes como el Mapuche, Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Changos, Selknam, Yagan, Kawéskar, Rapanui, Afro Chilenos, y aquellos por reconocer, destacando la pertinencia intercultural y visibilidad hacia las diferentes naciones.

El Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es uno de los impulsores de la medida, indicó que con esta inauguración están haciendo un acto de reparación, y que es un momento de recuperación histórica. “Estamos mostrando el verdadero Chile con las distintas naciones que lo componen, un Estado plurinacional que todas y todos soñamos para nuestro país, un Estado intercultural y plurilingüe donde nos miremos a los ojos y nos respetemos con nuestras distintas costumbres y cosmovisiones”, manifestó.

Por su parte, la Corporación Plurinacional de Recoleta recibió este lugar comprometiéndose a brindar un espacio de sepultación, práctica de costumbres y ritos funerarios a todas las personas que pertenezcan a los Pueblos Originarios.

“Para mi es algo maravilloso, estamos muy felices porque es la concreción de 9 años de trabajo con la gestión municipal, una demostración que si nos logramos unir y hay voluntad política se pueden generar grandes cosas. Esperamos que este acto de reivindicación que se inicia en Recoleta sea el comienzo de políticas de reivindicación a nivel del Estado hacia los pueblos ancestrales”, sostuvo, Verónica González, presidenta de la Corporación Plurinacional de Recoleta.

El Cónsul de Bolivia, Fernando López. calificó la actividad como simbólica y dijo que es un espacio ancestral plurinacional que viene a reconocer a los sectores y culturas ancestrales de la región que han sido predecesoras a todo lo que ha sido la creación de las repúblicas.

“Es importante el reconocimiento porque permite construir una región con todos sus actores, es importante pensarnos desde la plurinacionalidad, porque en las regiones hay muchas comunidades, visiones y culturas prehispánicas que lo que generan es un mejor entendimiento de la realidad”, enfatizó.

Ernesto Fredes, representante del pueblo Diaguita, explicó que en La Serena, muchas iglesias fueron puestas en sitios ceremoniales del pueblo Diaguita. “Todo lo que es occidental y todo lo que tuvo que ver con la invasión tuvo que ver con la parte religiosa y con la parte fúnebre. Más que entregarnos un miedo a la muerte, nos quitaron un amor a la muerte, porque es un proceso que hay que tomar y verlo desde otro punto de vista”, sostuvo.

Finalmente consignar que la Municipalidad de Recoleta, entregó en comodato este espacio a los Pueblos Originarios representados por la Corporación Plurinacional de Recoleta. El lugar cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados, y se encuentra ubicado en la calle O’Higgins con Los Pimientos y Los Espinos, en el patio 136 B de la Necrópolis.

“Hay que descolonizar el pensamiento de los constituyentes”

Para Eric Chinga, constituyente de los escaños reservados y representante del pueblo Diaguita, afirmó que cuando se habla de plurinacionalidad, estas recuperaciones son parte del proceso de la maduración de las sociedades, dejando al lado la instalación de la conquista a través del colonialismo. “Estos espacios son propios nuestros, de las cosmovisiones. Son valores distintos que tienen relación con los pueblos indigenas de sudamerica con la tierra. Nosotros veníamos hace mucho tiempo a nivel nacional solicitando nuestros espacio para enterrar a nuestros ancestros porque la mayoría de los cementerios están ligado a la iglesia católica”, señaló.

En ese mismo sentido, reveló que en el caso del pueblo diaguita, ellos enterraban a sus parientes alrededor de sus hogares. “Tras la conquista se instalaron los cementerios laicos, entonces era necesario la recuperación de los espacios. En la CC se habla de un nuevo Chile ligado a una sociedad intercultural y un Estado plurinacional, es decir coexistir con las distintas culturas sin hacernos daños. El avance va muy de la mano con la nueva Constitución”, aclaró.

Con respecto a los avances en la discusión constitucional, expresó que los representantes de los escaños reservados llegaron con una petición de recuperar autónomamente sus los territorios, pero aseguró que el gobierno ha cerrado las puertas.

“Ayer nos enteramos que el presupuesto para la consulta indígena no supera los 140 millones de pesos y solamente en el gobierno de Michelle Bachelet se gastaron más de 2.300 millones. Ya hay una diferencia de criterios y aspiraciones. Ellos mantienen una forma muy conservadora de relacionarse con nosotros, nos siguen folklorizando. También hay sectores dentro de la Constituyente que no quieren avanzar en la recuperación de los territorios, pero no solo eso, sino que con la relación con el medioambiente, ya que nosotros planteamos una constitución ecológica que respete el medio y que se respeten las cosmovisiones, como el derecho a la salud, al agua y a la vivienda”, advirtió.

“Estamos poniéndonos de acuerdo con los constituyentes chilenos y la idea es lograr avanzar en lo que más se pueda. Hay que descolonizar el pensamiento de muchos constituyentes, hay que entender que estamos en un proceso de cambios reales y la idea es que podamos coexistir las 11 naciones que están reconocidas en Chile. Eso significa plurinacionalidad, interculturalidad, participación y representación en todas las esferas de poder que tiene el territorio.

Finalmente con respecto a la mesa directiva y las nuevas elecciones a realizarse el próximo 4 de enero, fecha que dejará la presidencia Elisa Loncon, detalló que existe una propuesta de la machi Francisca Linconao de que la vicepresidenta de la mesa adjunta sea Natividad Llanquileo. “Hay un sector de más de la mitad de los escaños que apoyamos su figura y que también llegue otro nombre de la mesa a la presidencia. El proceso hay que cerrarlo con una representante de los pueblos indígenas que se inicia a través de Elisa Loncon. Sería una muy buena señala para Chile y para el mundo que la Convención la cierren los pueblos indígenas”, sentenció.