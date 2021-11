—¿Cuántos seguidores tiene en Instagram?

—No estoy mucho en redes sociales, porque entreno y trabajo como profesora. Tengo un poco más de tres mil.

—Con ese número de seguidores no te podemos ayudar.

Así han sido las conversaciones de Rocío Muñoz Villablanca (33) con distintos organismos para conseguir financiamiento y lograr llegar al mundial de kettlebell, el cual se realizará el 26 de noviembre en Francia.

La profesora de Educación Física, integrante del Team Chile de Kettlebell Sport, ha ganado ocho medallas de oro representando a Chile en distintos mundiales. Pero en esta oportunidad, a pesar de estar calificada, su participación no está asegurada.

El Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deporte, financió los pasajes de ida y vuelta para la mundialista nacional, pero no están los recursos para hospedaje, transporte y alimentación mientras compite durante un mes por la disciplina de levantamiento de pesas rusas. “Ha sido complicado conseguir ayuda. Siempre ha sido difícil”, comentó en conversación con CHV Noticias.

La disciplina que practica la oriunda de Chiguayante consiste en completar repeticiones de levantamiento con una o dos pesas rusas. Rocío lo practica desde que tiene 20 años: “Me motivó lo desafiante que puede llegar a ser. Es como si la pesa estuviera viva”, relató.

Su primer mundial fue en Italia, en el año 2014. En esa oportunidad logró el segundo lugar. Desde allí, su participación siguió en ascenso y logró representar a Chile en Rusia, Polonia, Serbia y Brasil. También lo ha hecho de manera online en Estados Unidos e India.

Este 2021, en medio de una pandemia y las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que aún continúa, Rocío ha enfrentado más dificultades para conseguir ayuda. En ese sentido, manifestó que la situación “desmotiva, pero el mundo que me rodea hace que no se note. Cuero de chancho no más. Algo va a salir. Si no tuviera el apoyo de mi familia y del equipo técnico, ya habría dejado la competición de alto rendimiento”.

“Somos buenos exponentes en lo que hacemos. Hemos tenido buenos resultados durante años y sin apoyo. Si contáramos con ayuda podríamos incluso tener más horas de entrenamiento y más horas de sueño sin estar estresados con varios trabajos para conseguir dinero”, comentó.

Asimismo, indicó que si el Estado e incluso privados “confiaran en ti y no sólo en los deporte que se ven en televisión, todo sería mejor: Hay talentos, pero no hay recursos”.

El rol del Ministerio del Deporte

Para Rocío, la subvención de pasajes por parte del Ministerio del Deporte no es suficiente.

“Ellos se preocupan sólo de ir a buscar un resultado y eso no es lo más importante. Falta un apoyo continuo en el proceso de preparación y no llegar a la última instancia para jugar a ganador y al final decir que te apoyaron”, acusó.

En ese sentido, calificó como “injusto el gran financiamiento que reciben otros deportes. Podría haber mayor equidad en la ayuda, porque hay deportes que dan buenos resultados sin ayuda y deportes que no te dan resultados, pero le pagas millonadas. No sé qué tan justo es eso”.

—¿Cómo cambiamos este paradigma?

—Tiene que existir un profesional de nuestra área. Hay que hacer políticas públicas acordes a los distintos sectores. Si uno no conoce la realidad no puede liderar, por ejemplo, un Ministerio.

Finalmente, reflexionando sobre la situación, la deportista de alto rendimiento aseguró que “yo creo que todos tienen la capacidad para hacer un deporte, pero no la oportunidad. Eso es lo que hay que cambiar”.

¿Y por qué es tan importante que, sin importar los recursos, existan oportunidades? “Porque así es como puedes producir un cambio súper grande en las personas y la comunidad”.

¿Cómo ayudar a Rocío?

La deportista junta el financiamiento en su CuentaRUT. Los datos son: