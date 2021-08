“Mi pasaje lo tenía comprado desde comienzos de este año para el 28 de julio. Al llegar la fecha, había visto que las condiciones no eran las mejores porque (por protocolo) estaban los cinco días obligatorios en el hotel de tránsito (para viajeros desde el extranjero), y justo días antes del 28 de julio vi que habían cambiado la normativa diciendo que chilenos con sus vacunas y test PCR negativo podían ingresar al país y hacer la cuarentena de 10 días en casa“, cuenta Rosa Montoya a CHVNoticias.cl.

Dicho relato se relaciona con el proceso de homologación de vacunas para quienes recibieron sus dosis contra el COVID-19 en el extranjero. Una solicitud que se realiza de forma online y con documentos que acrediten la inoculación, los cuales deben ser revisados por el Ministerio de Salud para su aprobación. De esa manera, estas personas podrían acceder al Pase de Movilidad que les permita cumplir la cuarentena obligatoria de 10 días en sus domicilios.

Sin embargo, para evitar confusiones respecto a estas modificaciones tan recientes y cuyo proceso de validación se inició recién el pasado 6 de agosto, Rosa decidió cambiar su pasaje para este domingo 8 de agosto desde Bélgica. Pero antes de emprender su trayecto, se informó sobre el protocolo “en el sitio del gobierno, donde dice que uno que ya tiene todo listo -las vacunas y PCR-, hay que llenar los formularios 48 horas antes de venir a Chile”.

Por tanto, decidió realizar el trámite de homologación de vacunas durante el sábado para que todo estuviese listo para su arribo a las 7:30 horas del lunes 9 de agosto. Sin embargo, a su llegada aún no tenía la certificación del Ministerio de Salud, sino que solo el mail de confirmación de que el proceso se había iniciado.

Al ingresar a la fila del aeropuerto, “la chica de la Seremi me dice que al no tener aún una respuesta del gobierno con el Pase de Movilidad, tenía que irme directamente a un hotel y que lo tenía que reservar dentro de un listado que ella me daba. Pero que también me iba a hacer un sumario sanitario por incumplimiento de normativa“, añade Rosa.

Frente a esta situación, ella se negó a firmar el sumario y a elegir un hotel de tránsito, principalmente “porque me parecían carísimos y no lo iba a pagar”. Finalmente, la funcionaria de la Seremi le asignó un recinto que sería pagado por el propio organismo de salud pero que, de todas maneras, este dinero le sería cobrado a la viajera en algún momento.

Al llegar al hotel de tránsito, a casi nueve horas de su arribo a Chile, la periodista chilena que trabaja en la TV del parlamento europeo en Bruselas, indica que recibió otro mail del Minsal “diciendo que podía hacer la cuarentena en mi casa”. Explica que el correo “no dice específicamente nada del Pase de Movilidad. Dice que estoy autorizada a cumplir la cuarentena en mi casa, que cumplo con todos los requisitos, que revisaron mis papeles y está todo en orden”.

Luego de recibir este documento, Rosa sostiene que acudió conversar con la representante de la Seremi a cargo el recinto para ver qué podía proceder y si es que finalmente podía completar su cuarentena en casa. Pero agrega que hasta la fecha no ha recibido una respuesta, y que dentro de los argumentos que le plantearon para mantenerse en el hotel, es que aún no cuenta con el Pase de Movilidad debido a presuntos problemas en la plataforma.

“Para mí la situación es bastante absurda, de momento que uno tiene sus vacunas, su test y soy claramente una persona que no tengo riesgo de contagio. Es bastante absurdo que te obliguen a ir a un hotel, que te obliguen a pagar y no hacer la cuarentena en mi casa”, asevera Rosa, quien apunta a un eventual “interés económico” detrás de esta medida.

Protocolo homologación de vacunas

A partir del 6 de agosto se dio inicio al proceso de validación de vacunas para aquellos chilenos y extranjeros residentes en el país que recibieron las dosis contra el COVID-19 en el extranjero.

De acuerdo con lo estipulado en el protocolo, “la duración del proceso completo de validación va a depender de los antecedentes adjuntados, pudiendo demorar hasta 2 semanas aproximadamente“. Una solicitud que se debe realizar en la plataforma mevacuno.gob.cl y que debe contar con los documentos pertinentes para comprobar la vacunación.

Estos documentos pueden ser en formato digital con firma electrónica o Código QR que acredite que la información fue emitida por un organismo oficial. O un papel físico que tiene que complementarse con:

Pasaporte u otra forma de acreditar que se encontraba en el país donde recibió la vacuna en la fecha

indicada por el certificado de vacunación de ese país.

u otra forma de acreditar que se encontraba en el país donde recibió la vacuna en la fecha indicada por el certificado de vacunación de ese país. Resultado de examen realizado en laboratorio autorizado en territorio chileno, que certifique que tiene

anticuerpos IgM/IgG positivos contra coronavirus, realizado al menos 14 días después de haber completado el proceso de vacunación.

en territorio chileno, que certifique que tiene anticuerpos IgM/IgG positivos contra coronavirus, realizado al menos 14 días después de haber completado el proceso de vacunación. En caso de que el certificado físico no sea en español o inglés, se le podrá solicitar adjuntar la traducción autorizada del certificado a alguno de estos dos idiomas.

Los resultados tras la solicitud de validación de la vacunación en el extranjero pueden arrojar tres posibles respuestas: Incompleto, válido o válido temporalmente. En el último caso, apunta a aquellas personas que presentan antecedentes consistentes pero no verificables de forma electrónica.

De ser así, se les permite el ingreso temporal al registro de vacunación y contar con Pase de Movilidad “sólo para ingresar al país y hacer su aislamiento en domicilio”.

La respuesta del Minsal

En el balance COVID-19 del pasado lunes, el ministro de Salud Enrique Paris fue consultado respecto a este proceso y la denuncias realizadas, tal como el caso de Rosa, por la demora en la validación para obtener el Pase de Movilidad y por ende acceder a cumplir una cuarentena domiciliaria.

Al respecto, el titular de la cartera enfatizó que esta medida “comenzó el viernes”, afirmando que “montones de gente nos ha felicitado porque en 24 horas o menos, algunos han logrado homologar sus vacunas“. De todas maneras, destacó nuevamente que “la homologación, que no ha sido fácil, ha comenzado este viernes”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que el proceso se realiza a través del sitio web mevacuno.gob.cl. “Las personas tienen que subir sus antecedentes a esta página. Las personas que tienen un documento digital con Código QR o firma electrónica avanzada, el proceso de homologación se hace de forma bastante rápida, probablemente en menos de 48 o 72 horas“, añadió la autoridad.

Mientras que “las personas que traen un documento en papel, requiere que la comisión del Ministerio de Salud valide el documento en papel, y a esa persona se le va a dar un Pase de Movilidad transitorio“, considerando que en estos casos la validación puede demorar “hasta 10 días”, dijo.

Asimismo, Daza hizo hincapié en que “es muy importante que las personas que lleguen a Chile entiendan que lo que permite el Pase de Movilidad, una vez que se apruebe, es hacer su cuarentena en el domicilio”, es decir, no se eximen de dicha medida sanitaria.

Seremi de Salud

Desde el Ministerio de Salud, al ser consultados por CHV Noticias respecto al proceso de homologación, indicaron que “todo está súper normado en el reglamento y obviamente cuando al persona presenta los antecedentes, no es automático”. Por ende, “hay un tiempo de investigación donde se tiene que chequear si es que esta persona se vacuno”.

Mientras que un representante de la Seremi de Salud Metropolitana, informó que “el plazo mínimo para la aprobación es de dos semanas”. Sobre un eventual sumario sanitario, como le ocurrió a Rosa, estipularon que “quizás fue por el tema que no quería ingresar al hotel sanitario. Pero ella puede entregar sus descargos, decir que hizo la cuarentena ahí y que el sumario quede sobreseído“.

Pero Rosa afirma la funcionaria de la Seremi que le cursó el sumario en el aeropuerto, lo realizó “inmediatamente cuando vio que no tenía el pase”, antes de que la pasajera se negara a acudir al recinto de tránsito o, más bien, pagar por él.

Desde la Seremi indicaron que el Pase de Movilidad transitorio nombrado por la subsecretaria Daza, probablemente “debe estarse analizando a nivel de Subsecretaría, ya que nosotros como Seremi solamente lo aplicamos cuando esté definido”.

En cuanto al cobro del hotel de tránsito, pese a que éste fue designado por la Seremi sin previa reserva voluntaria, indicaron que “ese cobro se hace después por Tesorería o se va a buscar un mecanismo para que pueda pagar”, detallando que estos son recintos tienen convenio con la Seremi y su designación es dependiendo de dónde haya cupo.

Al ser consultado si es que el valor de permanencia en dichos hoteles es esclarecido a los pasajeros previo a su asignación y traslado, la fuente de la Seremi dijo que “no”. Pero, “puede ser que hasta ni se lo cobren”, ya que el “no sabemos qué mecanismo va a ocupar la Tesorería para cobrar”.

Rosa Montoya en su relato detalla que se negó a pagar un hotel contemplado dentro del listado disponible debido a su alto valor, el cual iba desde los 800 y 1.500 dólares, y por considerar la medida como injusta. Sin embargo, ahora no sabe cuánto dinero tendrá que pagar por este recinto asignado o si es que efectivamente se le realizará un cobro al respecto.

Un panorama aún más complejo considerando el sumario sanitario cursado en su contra, del cual aún no recibe una notificación, y al que deberá apelar para evitar sufrir una multa que puede ir de las 0,1 a las 1.000 UTM.

“No hay empatía, no hay humanidad detrás de las medidas. No hay posibilidad de diálogo”, acusa sobre el procedimiento que debió enfrentar en el aeropuerto. “Yo no estoy faltando a nada. Estoy a la espera de un Pase de Movilidad que el gobierno no me está dando y la ineficacia e ineficiencia viene de ese lado, yo hice todo lo que me dijeron que hiciera“, concluye la chilena que llegó al país para ver a su madre de 80 años.