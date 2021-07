1. Defínase a usted mismo sin decir su profesión ni que es miembro de la Convención Constitucional

Mujer,38 años, maipucina, madre de dos adolescentes, hija de la educación pública y de una madre que sola hizo que nada me faltara. Militante y aprendiz desde hace una década de las causas nobles por un mejor vivir. Fundadora de Revolución Democrática y frenteamplista. Feminista, porque no me hace sentido una vida donde nosotras seamos ciudadanas de segunda clase.

2. ¿Quién es el constituyente, que no sea usted, que más lo representa y por qué?

Aún me faltan muchas historias que conocer, pero hasta hoy, por un lado Elisa Loncon, la Lamgen Presidenta, nos representa, especialmente a quienes hemos sido marginadas y excluidas por años de la política tradicional. Por otro lado, está Beatriz Sánchez con quien hemos venimos construyendo colectivo hace años y de quién además me siento muy orgullosa.

3. ¿Quién es el constituyente con quien más diferencias cree que puede tener en la Convención?

Marcela Cubillos, fiel representante de la defensa del modelo que ha privilegiado a unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría.

4. ¿Cuáles son los temas que más difícil será llegar a acuerdo en la Constitución?

Creo que justamente este es el momento más difícil, porque estamos literalmente haciendo camino al andar. Luego creo que las fuerzas transformadoras no tendremos tantas dificultades para encontrar puntos de encuentro.

5. ¿Deben votar los adolescentes de más de 16 años en el plebiscito de salida?

Sin dudas. Este proceso es una oportunidad para ampliar la ciudadanía y ahí, nuestra concepción de la niñez y la adolescencia como personas incapaces para la política, debe ser revisada. Es una demanda de muchas décadas que hoy está más viva que nunca.

6. ¿Cuál es el área temática de debate en la Constitución en que se siente más débil?

Creo que podría ser en el área de las instituciones, las materias vinculadas al Poder Judicial y Ministerio Público, es una materia que por mi quehacer no he tenido mayor vínculo.

7. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene respecto al futuro de Chile?

Más que miedo en el futuro de Chile, siento que tenemos la oportunidad de construir colectivamente ese futuro y eso me da esperanza.

8. ¿Cuál es su opinión del estallido social?

El estallido fue el encuentro de décadas de luchas feministas, estudiantiles, por mejores pensiones y múltiples causas que toman más fuerza día a día. El 18 de octubre simboliza estos mundos y se genera esa conciencia colectiva que somos la mayoría los que han sido abusados por este sistema, y que podemos cambiar este país si lo hacemos juntas. Para mí, ahí hace más sentido que nunca la construcción de mayorías.

9. Excluyendo la pandemia, ¿Qué es lo peor y lo mejor que ha pasado en Chile en los últimos dos años?

El proceso constituyente es lo mejor que le ha pasado a Chile en estos años, porque ha permitido canalizar la frustración para transformarla en esperanza. Lo peor que le ha pasado a Chile es vivir el miedo colectivo en un país donde la violación sistemática a los derechos humanos no son parte del pasado y que frente a ella sigamos teniendo impunidad.

10. ¿Cuál es su serie favorita?

How I Met Your Mother (Cómo conocí a tu madre), vimos las nueve temporadas en un verano con mis hijos.

11. ¿Qué libro recomendaría a quienes estén leyendo esta entrevista?

Los zarpazos del puma de Patricia Verdugo y Las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano.

12. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran como constituyente?

Como alguien que facilitó llevar la discusión constitucional a nuestros barrios, que trabajó por nuestros derechos, especialmente con mujeres; que estuvo escuchando y supo poner por delante las ideas de un país más justo.

13. ¿Qué opina de la ausencia de personas trans en la Convención?

Una verdadera lástima. Tenemos un gran desafío ahí como Convención para escuchar e incluir los anhelos y sueños de las personas trans, que construya un sistema que reconozca su diversidad pero que les entregue derechos en igualdad.

14. ¿Cómo te imaginas a Chile en 10 años más?

Un Chile plurinacional donde convivamos los distintos pueblos que habitamos esta tierra con reglas que nos permitan relacionarnos y desarrollarnos, de manera respetuosa y en armonía con la naturaleza. Donde las mujeres contemos con plena autonomía sobre nuestros cuerpos, donde los niños, niñas y adolescentes tengan mucho más espacios para incidir. Un Chile que mire sus últimos 10 años y sienta que todo lo que pasó valió la pena.