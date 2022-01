Hace tres años que el chileno Ariel Oyarce (34) dejó su trabajo como economista en un banco nacional y decidió irse a vivir a la capital rusa de Moscú. Estudió el idioma durante seis meses y luego comenzó a subir videoblogs a su canal de Youtube, Arielosky, sobre sus viajes por las distintas ciudades y poblados del país euroasiático.

Su idea es mostrar la cultura del país bicontintental desde dentro y enseñar cómo “realmente se vive en Rusia”, cuenta el creador de contenido.

Es justamente ese país el que ha estado en el radar de cientos de medios y analistas internacionales, debido al incremento de la tensión con Ucrania, en un prolongado conflicto que tiene como una de sus causas la intención de Kiev de ingresar a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Esto ha generado un importante movimiento de tropas rusas hacia el sector fronterizo, en una muestra de fuerzas que tiene como testigos claves a Europa y Estados Unidos, quienes están atentos para intervenir en esta escalada.

En conversación con CHVnoticias.cl, Ariel comparte su visión respecto del panorama político ruso actual y del conflicto que ha captado la atención de las principales potencias del planeta.

La cultura rusa desde dentro

Luego de asentarse en su nuevo país, Ariel relata lo difícil que fue adaptarse al idioma ruso. “Fue horrible, de partida es un alfabeto completamente distinto. En un momento me di cuenta que me iba a estancar si solo me concentraba en la gramática, ahí decidí que me iba a lanzar a conversar con los rusos”, relata el youtuber.

Hoy el economista ya puede comunicarse y viajar por el país sin ningún problema, lo que le ha permitido interactuar con los habitantes y conocer sus realidades.

“Existen varios prejuicios, por ejemplo que los rusos son cerrados, fríos o que siguen siendo comunistas. En Moscú de comunismo nada y en el resto de Rusia tampoco”, expone Ariel.

El youtuber también cuestiona la supuesta frialdad rusa. “Es verdad que en un principio son un poco cerrados, pero cuando logras entrar en confianza, son gente muy cariñosa. En mis viajes hasta me han invitado a tomar vodka dentro de sus casas”, dice.

¿Cómo vive la ciudadanía el conflicto entre Rusia y Ucrania?

Respecto a los movimientos militares en la frontera con Ucrania, Ariel se siente tranquilo, aunque tiene sensaciones encontradas. En el caso de que se desate el conflicto armado, “Moscú podría ser una de las ciudades más afectadas”, opina el youtuber.

Al conversar con amigos y cercanos, percibe un aire de tranquilidad a pesar de la escalada de tensiones entre el país donde reside y la OTAN. Esta impresión tiene relación con un rasgo cultural: A los rusos no les gusta hablar de política.

“El gobierno censura de alguna u otra forma cualquier otro tipo de expresión. Por eso la gente prefiere no hablar de política, al menos públicamente”, cuenta el economista.

A pesar de esta característica, tanto la visión mediática como ciudadana no percibe a Ucrania como el “enemigo”. “Acá más que hablar sobre un conflicto con Ucrania, se habla sobre un conflicto con la OTAN y Estados Unidos”, dice.

Más de 100.000 soldados rusos han sido desplegados a lo largo de la frontera de Rusia con Ucrania. Sin embargo, la versión oficial entregada desde el Kremlin describe estos movimientos como “ejercicios militares normales”.

Según Ariel, las noticias hacen hincapié en que esta es una respuesta normal al envío de armamento realizado por parte de EE.UU o Inglaterra a Ucrania.

“El gobierno dice que no hay nada por lo que preocuparse, ya que no se atacará a nada ni a nadie. La alternativa que ellos están haciendo primar es la del diálogo con occidente”, expresa el youtuber.

A pesar de todo, las implicancias geopolíticas que el conflicto puede tener en el ciudadano común no parece importarle demasiado, aunque el economista reconoce que ha despertado cierto “sentimiento nacionalista”, dice.

“Guardando las proporciones, es como lo que pasó cuando tuvimos el litigio con Perú y Bolivia, donde también había un ambiente nacionalista, pero que en definitiva al ciudadano común muy poco le iba a afectar”, finalizó Ariel.