Durante la semana pasada comenzaron a aparecer varias denuncias por parte de vecinos de Maipú en relación a supuestos hallazgos de pieles de perros y otros animales en un campamento. Esta situación ya se habría presentado hace algunos meses, pero durante las últimas semanas se habría convertido en algo recurrente, tanto así, que los habitantes convocaron a una manifestación en que protestaron exigiendo una mayor fiscalización municipal de este asunto.

La Fundación de protección animal Huellas Unidas recibió una serie de registros y dio a conocer la situación a través de sus redes sociales. Karla Salcedo, presidenta de esta organización, detalló en conversación con CHV Noticias que “estos videos nos llegaron a nosotros a través de Instagram. También personas de la villa que está al frente del campamento nos decían que esto no era primera vez”, agregando que “me dicen que ya es cosa de todos los días que se encuentran pieles y que el olor es una cosa impresionante”.

¿Problemática constante?

Karla señaló que “nosotros hicimos la denuncia en la PDI, grabaron a la persona que estaba faenando al animal en el campamento y ahí hubo una disputa. Cuando fue PDI para hacer el operativo, nadie quiso hablar porque tenían miedo, prefirieron mantenerse al margen. Enviaron fiscalizadores al lugar pero dijeron que no habían encontrado nada”.

Con respecto a lo recién descrito, el medio local La Voz de Maipú afirmó en un reportaje reciente que “los vecinos del sector no se atrevieron a testificar sobre el faenamiento por miedo a las represalias que esto podría significar, pero ya existen distintos antecedentes de que es una problemática constante en el lugar”.

En relación a este caso en particular, la presidenta de Huellas Unidas planteó que según lo que le han comunicado los vecinos, “eran personas de nacionalidad extranjeras que estaban faenando a los animales… dentro del campamento, lo que han dicho algunas personas es que no solo es para consumo propio, sino que también están vendiendo la carne“, situación que no está confirmada.

Finalmente, Salcedo sostuvo que esto “no es solo algo de bienestar y protección animal, sino que también de higiene y salud. Hay pieles que están incluso con el cuerpo del perrito completo, entonces es súper impactante”. Por su parte, desde las redes sociales de la Fundación, hicieron el llamado a que “cuiden a sus animales, gatos y perros que tengan plaquita de identificación y tengan mucho cuidado”.

Respuesta municipal

Luego de que la Fundación diera cuenta de esta situación y compartiera a través de su Instagram algunos registros, fue el mismo alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, quien comentó una publicación señalando que ya “recibimos la denuncia, vamos a iniciar procesos de investigación y fiscalización con equipos municipales y carabineros”.

El edil agregó a CHV Noticias que “nos parece totalmente condenable e inhumano. Hemos estado aumentando las rondas de fiscalización de nuestros equipos municipales para evitar que más animales indefensos sigan sufriendo este tipo de crímenes en nuestra comuna. Nuestro deber es investigar y ver a ciencia cierta qué es es lo que está ocurriendo y disponer de todos los esfuerzos para que ningún animal inocente más siga siendo asesinado en Maipú”.