Joseph Flavill despertó de un coma que lo mantuvo 10 meses sin saber nada del mundo. El joven británico de 19 años no sabía nada sobre la actual pandemia, pese a ya haber contraído COVID-19 en dos ocasiones mientras estaba hospitalizado.

De acuerdo con The Guardian, el joven fue atropellado por un vehículo el pasado 1 de marzo de 2020 en la localidad de Burton upon Trent, Reino Unido.

El accidente le causó una lesión cerebral que lo dejó en coma tres semanas antes de que se decretara la primera cuarentena en el país europeo.

Y 10 meses después, pese a que su familia le ha alertado sobre lo que ocurrió en todo el planeta durante ese tiempo, aún no logra asimilar lo que sucede.

“No sabe nada de la pandemia, está centrado en mejorar, pero no sabemos qué es lo que sabe. No sabemos por dónde empezar a contarle, no tengo ni idea de cómo Joseph va a entender todo lo que hemos pasado“, dijo su tía Sally Flavill Smith al medio británico.

“Intentamos que sea lo más simple posible, porque tampoco podemos contarle todo lo que ha sucedido durante la pandemia“, agregó la tía, asegurando que una vez que el joven regrese a su casa, le contarán toda la verdad sobre el coronavirus.

Su familia, a grandes rasgos, ha logrado explicarle por qué está solo en la sala del hospital, por qué del cuidado extremo del equipo médico con sus trajes de protección, por qué se debe usar mascarilla y desinfectar absolutamente todo, y por qué solo puede ver a sus seres queridos por videollamada.

El joven de 19 años, durante su estadía en el recinto médico, ha contraído dos veces el virus. Y luego de despertar, se le han realizado estudios para determinar sus lesiones cerebrales y las posibles secuelas que habría dejado el COVID-19 en él. Aunque advierten que hasta el momento todo ha evolucionado favorablemente.