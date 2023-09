Noche de terror: Más de 100 enmascarados saquearon tiendas de lujo en Filadelfia

Una noche de descontrol y pánico se vivió en las calles de Filadelfia, Estados Unidos, luego que un grupo de más de 100 personas, entre ellas enmascaradas y encapuchadas, fueran protagonistas de masivos saqueos en diferentes locales comerciales.

De acuerdo con NBC Philadelphia, la horda de jóvenes ingresó a la fuerza a varias tiendas de la zona de Central City, arrasando así con la mercancía de locales como Footlocker, Apple Store y Lululemon durante la noche de este martes, situación que la policía intento por frenar logrando algunas detenciones.

Sobre esto, la policía realizó persecuciones en contra varias personas que habían extraído una variedad de artículos en bolsas de plástico, logrando recuperar iPhones que habían caído y “un montón de iPads”.

Así lo confirmó el comisionado interino de policía, John Stanford, quien además aseguró al medio ya mencionado que el saqueo no estuvo vinculado con la protesta pacífica que se había realizado horas antes en la misma zona

Asimismo, la autoridad policial estimó que habían realizado entre 15 y 20 detenciones y que se recuperaron dos armas de fuego, pero no estaba seguro de si estaban relacionadas con el saqueo.

