Más de 20 personas heridas por enfrentamiento tras partido de la NBA en Estados Unidos

El pánico se adueño de miles de personas en el centro de Milwaukee, Estados Unidos, luego de quedar atrapados en dos enfrentamiento armados mientras veían un partido de los Bucks contra los Celtics en el Juego número seis de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

Ambos hechos ocurrieron durante la jornada del pasado viernes 13 de mayo y dejó un saldo de más de 20 personas heridas, según consignaron medios locales.

Las autoridades de la ciudad precisaron que el primer enfrentamiento, que involucró a tres víctimas, ocurrió junto al Deer District, una zona que cuenta con numerosos bares y restaurantes que suelen ser frecuentados para ver eventos deportivos. Mientras que el segundo, en la que 17 personas resultaron heridas, se produjo a unas cuadras de distancia de la primera.

Los medios indicaron que una hombre de 29 años se encuentra bajo custodia por ser sospechoso del primer tiroteo. Otras 10 personas fueron detenidas a causa de segundo incidente.

Se conoció que la policía de Milwaukee habría recuperado nuevo armas de fuego usadas durante los enfrentamientos, cuyas causas específicas se desconocen.

Testigos declararon al medio WTMJ-TV que vieron una pelea afuera de un bar después del partido de baloncesto.

Still a police presence near water and Juneau where MPD says 17 people were shot around 11 last night. You can see evidence makers on a column outside of MSOE Grohman Tower. @tmj4 pic.twitter.com/q32KYR7KvF

— Sarah McGrew (@sarahrosemcgrew) May 14, 2022