Más de 250 muertos deja nueva masacre de presuntos rebeldes oromos en Etiopía

(EFE) Más de 250 personas murieron el pasado sábado en un ataque atribuido a los rebeldes del Frente de Liberación Oromo (OLF-Shene) en la región de Oromia, en el este de Etiopía, informó a EFE un testigo.

Las matanzas ocurrieron en las localidades de Gutu, Chekorsa, Silesaw, Genene, Jaka Sefer y Hayaw, todas ellas dentro del distrito de Gimbi, indicó un campesino de Silesaw, Dametaw Alebel.

Los atacantes abrieron fuego desde las 03:00 hora local (0.00 GMT) hasta el mediodía, matando a centenares de personas de la etnia amhara, incluidos niños.

“Enterramos a 250 personas sólo el domingo“, dijo Dametaw a EFE, quien añadió que los residentes de la zona todavía estaban recogiendo más cadáveres, y buscando a algunos vecinos que habían desparecido.

En un comunicado, el Gobierno federal etíope acusó a los rebeldes del OLF-Shene de ser los responsables del ataque, lo que grupo armado ha negado.

“El Ejército de Liberación de Oromo (OLA) (nombre con el que se autodenominan los rebeldes de OLF-Shene) no ataca a los civiles”, señaló este grupo en otro comunicado. “El ataque de Gimbi fue llevado a cabo por un grupo (…) organizado por el Gobierno“, añadieron los rebeldes.

Este lunes, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, condenó este ataque en su cuenta de la red social de Twitter.

“Los ataques a civiles inocentes y la destrucción de medios de subsistencia por parte de fuerzas ilegales e irregulares son inaceptables. Tenemos tolerancia cero para los actos horribles que se cobraron vidas recientemente en las regiones de Beninshangul y Oromia”, escribió Abiy. “Restaurar la paz y la seguridad en las comunidades afectadas seguirá siendo nuestra prioridad principal”, insistió el líder etíope.

Restoring peace and security in affected communities remains our key priority. 2/2

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 20, 2022