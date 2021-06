Al menos 40 vacas intentaron salvar sus vidas tras huir de una empresa de procesamiento de carne, protagonizando una estampida que se extendió por las calles de una zona residencial de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Los ejemplares dañaron vehículos e infraestructuras en el sector de Pico Rivera. Una situación que causó preocupación entre los vecinos, considerando que una de las vacas “atacó” a una familia, cuyos cuatro integrantes cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves.

Asimismo, un trabajador municipal de la zona también terminó en el piso luego de intentar acorralar a uno de los animales.

Según detalló Steve Carmona al canal local KTLA, la situación fue “espantosa”, ya que se vio obligado a saltar un vehículo estacionado para evitar que el ganado pasara por encima de él.

Finalmente, la policía fue alertada de la situación y desplegaron un operativo en la zona. A través de redes sociales, hicieron un llamado a evitar el área y dejar las calles vacías para permitir la captura de los animales.

“Estamos en proceso de mooo-ver las vacas”, bromearon en la publicación.

STEER CLEAR for a few more minutes please. We are in the process of mooo-ving the cows!

— LASD Pico Rivera (@PRVLASD) June 23, 2021