Luego que la Selección Italiana de fútbol no lograra clasificar a Qatar 2022 miles de fanáticos del fútbol comenzaron a cuestionarse el porqué del bajo rendimiento de la escuadra Azzurri, apuntando a que cada vez se observa menos niños y niñas jugando en las calles.

Justo en ese contexto, una fotografía comenzó a ser viralizada en las redes sociales del país europeo. Se inmortalizó el momento en el que se encontraron más de 50 de pelotas de fútbol en el techo de una iglesia, las cuales estaban perdidas desde hace décadas.

La imagen fue capturada frente a la parroquia de San Tommaso en el centro de Ascoli Piceno. En ella, se muestra como una grúa con un trabajador están limpiando la parte superior del inmueble, hallando balones antiguos principalmente del siglo 20.

La limpieza, se estaba realizando debido a la restauración del edificio, que salió bastante dañado luego del terremoto que azotó al centro de Italia en 2016.

Según el medio internacional Infobae, generaciones de niños mandaban las pelotas ahí en medio de los partidos que se disputaban en la plaza del sector. Incluso, existen jergas coloquiales entre los jóvenes como “tiro alla viva el parroco” que quiere decir tiró hacía el párroco cuando la bocha se elevaba de manera vertical hacia el campanario.

Sin embargo, lo más que llamó la atención entre los fanáticos, es que había varios modelos: De plástico, de cuero e incluso de mundiales, como lo fue el caso de la Adidas Tango, balón diseñado para la cita planetaria de Argentina 1978.

“Esas pelotas son el testimonio de un fútbol que se jugaba en las plazas italianas, en los potreros de las parroquias, donde los niños y jóvenes se reunían para patear sus primeras pelotas soñando con convertirse en campeones: y muchos realmente han logrado cumplir este anhelo“, señaló el concejal de Deportes del Municipio de Ascoli, Nico Stallone, ex jugador de la Serie B con un par de participaciones en la A con Ascoli, club de fútbol de Italia, de la ciudad de Ascoli Piceno en las Marcas.

“No es casualidad que las pelotas encontradas sean todas muy viejas”. Me imagino el pesar de quienes no pudieron recuperarlos a su debido tiempo, también porque no había muchos disponibles. Era una linda época y quien dice que volver a jugar un poco más en la calle no sea bueno para la socialización de los chicos y para el fútbol italiano”, añadió.

Por su parte, el alcalde de la zona, Marco Fioravanti, se limitó a destacar que algunas pelotas sí eran recientes. “Hay niños que todavía hoy juegan en la plaza. Son menos que hace un tiempo, pero los hay”, precisó.