“Era única en su tipo”: A los 79 años murió Christine McVie, la vocalista de Fleetwood Mac

A través de redes sociales, la familia de Christine McVie, vocalista de Fleetwood Mac, anunció que la cantante falleció a los 79 años.

“En nombre de la familia de Christine McVie, les informamos con gran pesar sobre la muerte de Christine”, comienza la publicación.

Para luego agregar que falleció la mañana de este miércoles en el hospital luego “de una breve enfermedad”.

“Le pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia en este momento extremadamente doloroso y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada que fue amada universalmente”, culmina la sentida carta.

McVie era la vocalista de la banda de rock británico-estadounidense, Fleetwood Mac, fundada en Londres en 1967. Junto a la agrupación vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo, de acuerdo con lo informado por The Guardian.

Entre las canciones más conocidas están Everywhere, Go Your Own Way y Dreams.

Por su parte, Fleetwood Mac rindió un homenaje a la insigne vocalista publicando un comunicado en el que expresaron su pesar por la muerte de Christine.

“No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Ella era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida”, expresaron sus compañeros.

Continuando con “ella era la mejor música que cualquiera podía tener en su banda y la mejor amiga que cualquiera podía tener en su vida”.

Fleetwood Mac fue una de las bandas de rock más conocidas entre los años 1970 y 1980 y estaba integrada por Mick Fleetwood, Christine y John McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.

Cabe recordar que ya hace dos años el cofundador de la banda, Peter Green, falleció a los 73 años.