Este domingo falleció a los 90 años el arzobispo anglicano Desmond Tutu, una figura notable en la pelea contra el apartheid en Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz en 1984. Su partida desató una ola de tributos para homenajear a un ícono de su generación.

Por medio de un comunicado el presidente Cyril Ramaphosa expreso que “El fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de duelo para nuestra nación que despide a una generación de sudafricanos excepcionales que nos legaron un país liberado”.

Expresando “en nombre de todos los sudafricanos”, su “profunda tristeza tras la muerte” de una figura esencial en la historia del país, tras el fallecimiento en noviembre del último presidente blanco Frederik de Klerk.

Lee también: Científicos encontraron el fósil del milpiés más grande de la historia: Era del tamaño de un auto

El arzobispo estaba con problemas de salud desde 1997 cuando fue diagnositicado de cáncer de prostata y se encontraba retirado de la vida pública, a pesar de no dejar de saludar a las cámaras presentes en sus diversas apariciones.

Entre las personas e instituciones que reaccionaron frente al fallecimiento de Tutu destaca Boris Johnson. El primer ministro británico escribió en Twitter que “Fue una figura clave en la lucha contra el apartheid y en la lucha por crear una nueva Sudáfrica. Lo recordaremos por su liderazgo espiritual y su incontenible buen humor”.

I am deeply saddened to hear of the death of Archbishop Desmond Tutu.

He was a critical figure in the fight against apartheid and in the struggle to create a new South Africa – and will be remembered for his spiritual leadership and irrepressible good humour.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 26, 2021