Este martes, el abogado Samuel Graham decidió abandonar sus labores profesionales en el polémico juicio de Britney Spears, que busca terminar con la tutela que ha controlado la vida de la cantante durante los últimos 13 años.

El letrado, que fue designado por la Corte de Los Ángeles en 2008, presentó su renuncia tras declaraciones que dio la Princesa del Pop, donde mencionaba que le gustaría tener el derecho a elegir al abogado que la represente en el juicio. La jueza que supervisa la tutela legal, Brenda Penny, deberá nombrar a un nuevo abogado o dar la posibilidad a Spears de elegirlo.

“He estado hablando con él como tres veces a la semana. Hemos construido una especie de relación, pero realmente no he tenido la oportunidad de elegir personalmente a mi propio abogado. Y me gustaría poder hacer eso”, aseguró la celebridad.

Según medios estadounidenses, Graham, a lo largo de su trabajo en este caso, ganó 3 millones de dólares y, supuestamente, testigos aseguraron que habría sido más fiel a los intereses de James Parnell Spears, el padre de Britney, quién actualmente dirige la tutela de su hija.

En ese contexto, igualmente presentó su renuncia Bessemer Trust, supervisor de los fondos de la cantante, quien se demostró a favor de sus deseos de la cantante. También lo hizo Larry Rudolph, representante artístico de Britney Spears desde hace 25 años, quien rompió su contrato con ella al reconocer que su objetivo es retirarse de la industria de la música.

El futuro de la tutela de Britney Spears aún es impreciso. Sin embargo, la próxima audiencia será celebrada el próximo miércoles 14 de julio, pero sin contar con la presencia de la intérprete de Toxic.