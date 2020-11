Los abogados de Donald Trump se refirieron este sábado a la impugnación que realizará el comando del actual mandatario de Estados Unidos tras su derrota en las elecciones presidenciales ante el candidato demócrata, Joe Biden.

El equipo de asesores legales está encabezado por el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y la otrora fiscal general de Florida, Pam Bondi, quienes esperan disputar los resultados electorales en estados como Pensilvania, Arizona, Georgia y Michigan.

Al ser consultado por los resultados, el ex edil dijo que “los medios de comunicación no deciden elecciones, la Justicia sí” y agregó que “los medios dijeron que Biden ganaría por 10 puntos, ¿qué pasó?”.

“Obviamente él (Trump) no va a conceder la presidencia mientras existan 600 mil votos en duda”, señaló, asegurando además que “la Justicia define elecciones cuando son ilegales”.

“Hay evidencia suficiente para descalificar algunos votos. Los votos que no fueron adecuadamente inspeccionados deberían ser descartados y ese número de votos deberían ser descontados, eso podría afectar la votación”, manifestó Giuliani.

