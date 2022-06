Recibió un disparo en la cara: Abuela del autor del tiroteo en Texas salió del hospital

Celia “Sally” Martínez Gonzáles, abuela de Salvador Ramos, el joven que protagonizó el fatal tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, salió del hospital luego de ingresar con un disparo en la cara.

La mujer de 66 años fue dada de alta del Hospital Universitario de San Antonio, según indicó la institución a través de una publicación en sus redes sociales.

Cabe recordar que el atacante de 18 años le disparó a su abuela antes de salir y acabar con la vida de 19 estudiantes y dos profesores, según consignó KSAT.

“Nos complace compartir algunas buenas noticias relacionadas con el trágico tiroteo del mes pasado en Uvalde”, comenzó el hospital. “La mujer de 66 años ha sido dada de alta y la niña de 10 años ha sido mejorada a buenas condiciones”, agregaron.

El trágico hecho ocurrió a fines de mayo, cuando Ramos ingresó repentinamente a la escuela y acabó con la vida de los estudiantes. Posteriormente, fue abatido por la policía.

We are pleased to share some good news related to last month’s tragic shooting in Uvalde:

The 66-year-old woman has been discharged, and the 10-year-old girl has been upgraded to good condition.

