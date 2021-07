Una mujer de 86 años, de Gualeguaychu, Argentina, prendió una vela para que a su nieto le fuera bien en un examen. Sin embargo, su casa terminó incendiándose y perdió todo.

Cuando tenía 20 años, el sueño de la mujer, llamada Teresita, era tener su casa propia. Lo consiguió y la mantuvo hasta esta tragedia.

Antes de irse a dormir, fue a revisar la vela y se percató que estaba casi consumida. Sin embargo, una luz la despertó y se dio cuenta que el fuego consumía la casa. Inmediatamente se levantó y escapó.

Entre gritos alertó a sus vecinos, quienes llamaron a los bomberos, pero pese a los esfuerzos, el inmueble fue consumido por las llamas.

“Ella no pide nada. Pero sabemos que quiere volver a su casa. No vio que de ese lugar que tantas alegrías le dio ya no queda nada. Es muy triste lo que le está pasando”, dijo Magalí, una de sus nietas a TN.

La joven añadió que “con mis hermanos, padres y demás nietos fuimos a limpiar las cenizas y nos encontramos con todo destruido. Cualquier ayuda que nos puedan dar para nosotros es muy importante”.

Su familia la está ayudando a recuperar el dinero necesario para un nuevo hogar. Por lo mismo, están dando a conocer el caso, ya que están vendiendo tortas y pastas donados por una fábrica.