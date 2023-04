Abuelo ludópata secuestró a su nieta de 4 años para pagar deuda: Pidió $58 millones para el rescate

Un increíble suceso tuvo lugar en Shanghái, China, luego que un hombre de 65 años fuese acusado de secuestrar a su propia nieta para extorsionar a su hija con 72.000 dólares, aproximadamente 58 millones de pesos chilenos.

De acuerdo con South China Morning Post, este hecho se debe a que el sujeto es adicto al juego, manteniendo una gran deuda que habría buscado pagar con este dinero. Inclusive, para obtener su botín, amenazó de muerte a su hija y madre de la pequeña.

El individuo de apellido Yuan cometió este delito cuando fue a buscar su nieta de 4 años a la escuela.

Fue en ese contexto que decidió llamar a su hija con la amenaza de este secuestro. “No volverás a ver a la niña a menos que me des 500.000 yuanes en tres días”, le dijo.

Tal habría sido la desesperación y adicción del hombre que, tal como se mencionó, amenazó de muerte a la madre de la pequeña. Por lo mismo, ella decidió acudir a la policía y concretar la detención de su padre.

Yuan fue trasladado a la prisión, desde donde argumentó lo que había hecho. “Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto”, expuso, acusando que se trataba de una discusión familia y no legal.

Es más, este individuo incluso realizó una huelga de hambre al interior de la cárcel y se reportó que habría tenido problemas con compañeros de celda.

Para calmar y esclarecer toda la situación, y mediante la intervención de la policía y la ex esposa de Yuan, la hija del sujeto decidió enviarle una carta de entendimiento. Así, informó el medio citado, éste comenzó a cooperar con el caso.