Dramático accidente en Inglaterra: Madre e hijo salvaron de milagro de ser aplastados por automóvil

Un impactante accidente de tránsito ocurrió en Slihull, Inglaterra, donde una madre y su guagua salvaron de milagro tras esquivar un auto que se dirigía hacia ellos a toda velocidad.

El hecho tuvo lugar cerca de las 16:00 horas del pasado sábado 16 de diciembre, cuando la mujer transitaba con el coche y se percató de la inminente llegada del vehículo.

Así, cuando estaba cerca de un paso de cebra, la conductora del automóvil perdió el control, chocó contra un semáforo y volcó sobre la vereda, a solo centímetros de los transeúntes.

En el video que ha circulado en redes sociales, se aprecia el momento en el que la madre reacciona de forma institiva y logra salvar su vida y la de su hijo. Y aunque por el ángulo pareciera que terminan aplastados, segundos después se les ve alejándose del auto.

Trabajadores de negocios cercanos asistieron rápidamente a la madre y al niño, y luego fueron trasladados al Hospital Heartlands para las evaluaciones correspondientes. La policía, en tanto, inició una investigación para esclarecer los hechos.

“Es un milagro que la madre y su hijo escaparan sin heridas graves en este incidente en Solihull. Me preocupa que el conductor no haya sido arrestado, he pedido más información a la policía. Si queremos reducir el peligro en nuestras carreteras, debemos aprender de cada colisión“, expresó Adam Tranter, comisionado de Cycling & Walking (“ciclismo y caminata”) por parte del alcalde de la ciudad.

