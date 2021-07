No se trata de una película o de un montaje, fue un accidente real que sorprendió a los automovilistas que transitaban por la autopista 99 en Yuba City, California (Estados Unidos).

El suceso fue captado por la cámara de una camioneta que recorría la zona y sus ocupantes fueron testigos del sorprendente hecho que los dejó boquiabiertos.

En concreto, un auto apareció volando y lanzando humo, estrellándose en la calzada. Pese a lo que se podía creer, la ocupante de la máquina resultó con heridas leves debido al accidente.

Lee también: Bebé de 4 meses murió asfixiada por su padre: Estaba drogado y se desmayó sobre ella

Based K8 has created a work of art and the Twitter universe deserves to see it. @katannthom pic.twitter.com/CJ59RW60aJ

La familia que observó lo ocurrido fue la responsable de llamar a emergencias para pedir ayuda.

De acuerdo con Brian Conejo, el trabajador de un taller mecánico local que fue testigo del accidente, señaló a CBS Sacramento que el automóvil en cuestión “probablemente alcanzó unos 50 pies (15 metros) de altura”.

Según versión de la policía, el vehículo que protagonizó el estrepitoso incidente había huido de otro suceso ocurrido segundos antes. En específico, había chocado con otros autos en la ruta y debido a esto, emprendió una fuga que tuvo este final.

Lee también: Uso sostenible en pandemia: Crean vestido de novia con 1.500 mascarillas recicladas

Preliminarmente se indicó que el suceso fue protagonizado por una mujer, quien en medio de la velocidad alcanzada mientras escapaba del accidente, no habría logrado tomar una curva de forma correcta y se precipitó a la autopista contigua.

Wild dashcam footage shows a driver going airborne before smashing onto the road.

The driver miraculously walked out of the hospital with minor injuries.

VIDEO/STORY: https://t.co/T5TaJQk45B pic.twitter.com/iO73XW84KH

— Complex (@Complex) July 19, 2021