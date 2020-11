¿Qué puede tener de malo una cara sonriente? Un ícono universal que se utiliza para demostrar felicidad, pero que en Singapur está lejos de serlo, ya que ha sido considerado como un acto de rebeldía.

Así lo vivió Jolovan Wham, un joven manifestante en este país asiático, cuya acción podría costarle una gran cantidad de dólares en multas. Pese a aquello, en redes sociales varios compatriotas y desde otros territorios se unieron en un acto de solidaridad, publicando olas y olas de caritas sonriendo.

Wham es un activista de derechos civiles, que ha alcanzado notoriedad últimamente por acciones que buscan concientizar sobre la libertad de expresión en Singapur.

Su cartel fue el último de una serie de intervenciones que han incomodado al gobierno, en un país donde existen reglas muy estrictas sobre reuniones públicas. Sin ir más lejos, para realizar una reunión en un espacio público, se requiere un permiso policial y se debe argumentar la causa a la cual va asociada dicha concentración de personas.

El argumento gubernamental de esta medida se centra que la idea es mantener el orden y la seguridad. Pero para Wham, como para algunos otros disidentes del gobierno, esto en realidad es un atentado contra la libertad de expresión.

Además, los activistas acusan que dichos permisos rara vez los obtienen, en particular Wham, quien ya es conocido por sus actos. No obstante, en esta ocasión, el joven dijo que el cartel con la cara sonriente no fue una protesta hacía al gobierno, sino que una respuesta en apoyo a dos jóvenes activistas climáticos, quienes están siendo sindicados por la policía por actos similares.

En cuanto a las penas, las autoridades señalaron que si es declarado culpable, podría recibir una multa de hasta 3.700 dólares, sumado a una acusación por haber participado en otra protesta en 2018.

Consultado por esta posible condena, el joven activista conversó con la BBC y apuntó que: “Singapur sólo es moderno en términos de su apariencia, pero muy intolerante cuando se trata de personas que simplemente se expresan”.