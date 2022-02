Coincidentemente, Volodímir Zelenski, el actual presidente de Ucrania, interpretó en una serie de Netflix llamada El servidor del pueblo, a un humilde profesor de Historia que se convirtió en mandatario. Así fue como la vida superó la ficción, ya que un año antes de las elecciones de 2019, los productores de la serie crearon un partido político con el mismo nombre de la pieza audiovisual, con el cual, el actor se presentó a las elecciones y arrasó sin experiencia política previa. En ese entonces, el actual jefe de Estado de 44 años, llegó a la presidencia con el mensaje de enfrentar la corrupción. No obstante, Ucrania ya estaba en desacuerdo con Rusia, lidiando con un conflicto diplomático desde la crisis de Crimea en 2014, y el estallido de la guerra civil de la región del Donbás. “Mi cara es nueva, nunca he estado en política, vengo de negocios limpios, de la televisión y del cine”, declaraba. En ese contexto, añadía que la ciudadanía se identifica con él porque “me lastimo, me enojo y me molesto. No oculto mis emociones, no trato de parecer diferente, y si no sé algo, lo admito”.