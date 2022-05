Actrices de Hollywood se manifiestan contra la posibilidad de anulación del aborto en EE.UU.

Diferentes han sido las actrices de Hollywood que se han referido a la polémica que ha generado un documento filtrado en Estados Unidos que sugiere que la Corte Suprema de dicho país podría revocar el caso de Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto.

Si eso se concreta, el aborto se podría anular y permitiría que cada Estado decida si es restringido o no, de acuerdo al fallo obtenido por el Politico.

En ese sentido, actrices como Jennifer Aniston, Jennifer Garner, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg o Amy Schumer se han referido a la posibilidad de que este decreto se anule, ya se a través de sus redes sociales como en actividades públicas.

En sus cuentas de Instagram, tanto Aniston como Garner compartieron publicaciones haciendo referencia a la problemática que, dentro de los últimos días, ha generado diferentes actividades en el país y algunas protestas.

“Seamos claros, las mujeres ricas siempre tendrán acceso a los médicos, medicamentos y procedimientos que deseen. Terminar con Roe es un ataque a la autonomía de las mujeres pobres y de clase trabajadora”, decía una publicación que compartió la protagonista de Si tuviera 30.

Por su parte, quien dio vida a Rachel en la serie Friends, compartió una publicación en sus stories en la que se indica que “comenzaré a creer que eres pro vida cuando ofrezcas control de la natalidad gratis”, entre otras problemáticas que afectan a Estados Unidos y el mundo.

Por su parte, la actriz Susan Sarandon, acudió a su cuenta de Twitter y apuntó directamente a los demócratas.

“Los demócratas tienen la Cámara. Los demócratas tienen el Senado. Los demócratas tienen la Casa Blanca. ¡Pueden abolir el obstruccionismo y codificar #RoeVWade AHORA MISMO! Tal vez algunos de ustedes, activistas del teclado que avergüenzan el voto, deberían salir y usar su energía para hacerlos realmente responsables”, sostuvo.

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) May 3, 2022