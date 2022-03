Fue el pasado domingo cuando una joven de 21 años acudió a la subcomisaría del barrio Ricardo Rojas, provincia de Buenos Aires (Argentina) para denunciar a su pareja tras haber sido víctima de violencia de género. Sin embargo, el policía que debía prestarle contención y ayuda debido al peligro en que se encontraba, abusó de ella y la forzó a darle un beso sin su consentimiento.

El uniformado fue identificado como el oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado, de 24 años, consignó TN. Un hecho que suscitó la molestia de familiares y amigos de la víctima, quienes acudieron al recinto para exigir explicaciones y, en medio de la rabia, agredir al acusado.

De acuerdo con el relato de la afectada, todo sucedió el 13 de marzo a eso de las 8 de la mañana. Al ingresar llorando a la subcomisaría, se encontró con Bogado y estaba dispuesta a entregar su declaración por la agresión que apuntaba a su novio. Pero en vez de concretar ese importante paso, el policía aprovechó su posición de autoridad para abusarla.

“Cuando yo le dije que no quería darle el beso, me dijo ‘Dale, no hay nadie'”, aseguró la afectada. Posteriormente, la joven indicó que la quería convencer diciéndole que no tenían tanta diferencia de edad.

“Me dio un papel con su número, porque me preguntó si tenía celular y yo le dije que no. Entonces me lo dio él y me dijo ‘después mándame mensajes'”, agregó.

Tras esto, se fue caminando a su casa y le contó a su familia. Al enterarse de lo ocurrido, decidieron acudir directamente a la subcomisaría para enfrentar al oficial. Una acción a la que la afectada no se quería sumar, porque “no quería volver para no verlo”.

“Por un lado, uno se siente mal porque no sabes si hiciste bien o hiciste mal (en denunciar). Haya pasado lo que haya pasado no me tendrían que haber hecho eso”, explicó la víctima.

Al mismo tiempo, la madre de la joven entregó su versión de los hechos en un punto de prensa ofrecido tras los destrozos registrados en el recinto policial. Según dijo, “tengo bronca (rabia), porque es un abuso y no van presos”.

“Como es la justicia en Argentina, va a estar preso unos días y después lo van a dejar libre. En la comisaría es como que se querían tapar entre ellos, repetían ‘no somos todos iguales, no nos escrachen'”, dijo.

Finalmente, explicó que acudieron a la subcomisaría para pedir las cámaras de seguridad del recinto que habrían registrado el abuso, con el objetivo de poner los videos a disposición de la justicia durante la investigación.