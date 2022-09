Acusan “sexualización” de niños: Escándalo por inusual patrocinio de equipo infantil de fútbol inglés

Una polémica se ha desatado en Inglaterra, luego de que se diera a conocer el patrocinio que recibe un equipo de fútbol de niños.

Se trata del club Burton Joyce, el que tiene a niños de hasta 10 años, y que recibió el apoyo publicitario de la marca de restaurantes Hooters, una cadena de comida que es conocida por los atuendos reveladoras de sus camareras.

El equipo de la ciudad de Nottingham, Inglaterra, está en medio de la controversia, luego de que los pequeños jugadores fueran fotografiados con las trabajadoras del local.

La marca suele estar bajo constantes críticas, ya que algunos sostienen que la obligatoriedad de sus atuendos oficiales es una forma de sexualizar a las mujeres.

El anunció de la franquicia fue realizado el miércoles en la tarde de esta semana, abriendo la puerta a las críticas tras su lazo con la división infantil del equipo fundado en 1990.

De acuerdo a lo que recoge Daily Mail, tanto familias como usuarios en redes sociales han expresado su descontento con la decisión, ya que -dicen- se estaría “sexualizando” a los pequeños jugadores.

“¿Por qué Hooters sexualiza a los niños y quién diablos lo permitió?”, preguntaron en redes sociales.

Por otra parte, otras personas destacaron que “estos muchachos tienen menos de 10 años. Dudo mucho que sean conscientes de la atracción sexual de las mujeres”.

