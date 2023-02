Adulta mayor tenía su auto averiado, se encontró $12 millones, los devolvió y fue sorprendida con uno nuevo

Los gestos nobles y desinteresados siempre se devuelven, al igual como le ocurrió a una mujer en Estados Unidos, quien tenía su auto averiado, se encontró 15 mil dólares —cerca de 12 millones de pesos chilenos— en la calle y, en lugar de ocuparlos, ubicó a los dueños, una pareja recién casada, para regresárselos.

Se trata de Diane Gordon, de Michigan, quien el último año caminó 2,7 millas, unos 4.3 kilómetros, cinco días a la semana para llegar a su trabajo. Según contó a Fox 2, su auto se tuvo una falla en febrero pasado.

El 21 de enero de este 2023, la mujer adulta mayor iba de camino a su casa cuando decidió parar en una gasolinera para tomar una bebida.

Antes de ingresar, miró al sueño y encontró “una bolsa de plástico con una gran suma de dinero”. “Esto no me pertenece, necesito llamar a un oficial de policía”, señaló.

Por su parte, el teniente Matthew Ivory, de la policía de White Lake, aseguró que “nunca se le pasó por la cabeza hacer otra cosa que no fuera darle la vuelta”.

“Dentro de la bolsa también había tarjetas de boda, estos eran regalos de un matrimonio que ocurrió ese día (…) Creo que fueron 14.780 dólares en efectivo”, detalló Ivory.

Debido a que la mujer no podía usar su vehículo, tuvo la opción de utilizar el dinero y “podría haber hecho mi vida mucho más fácil, pero está bien, no me pertenecía”.

Un auto nuevo

La policía localizó a los dueños y les devolvió el dinero encontrado, pero seguían preocupados por Diane, por lo que la esposa de uno de los oficiales decidió iniciar una recaudación de fondos a través de GoFundMe. “Al mundo probablemente le vendrían bien algunas Dianas más”, indicaron.

Finalmente, lograron recaudar más de 80 mil dólares, sobre los $64 millones, y le compraron un auto Jeep, con el que podrá trasladarse y ver a su familia.

“Mi nieto tiene 13 años y juega al hockey. Y mi nieta tiene 11 años, hace gimnasia y todavía no la he visto. Así que va a ser muy importante que pueda verla hacer eso. Significa mucho para mí. Los extraño mucho”, indicó a WXZY.

“Estoy anonadada (…) Estoy tan emocionada”, confesó sobre las donaciones de las personas.