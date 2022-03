En medio de los ataques perpetrados por parte de Rusia en contra del territorio ucraniano, cientos de civiles se han dispuesto a integrar las filas del Ejército, con el motivo de generar una resistencia y poder defenderse en contra de la arremetida liderada por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Tras lo anterior, un hombre de 80 años de edad se presentó en las filas del Ejército ucraniano, con la intención de poder luchar en el conflicto por el futuro de sus nietos.

La imagen fue ampliamente viralizada durante la jornada de este lunes 28 de febrero, luego que la ex primera dama de Ucrania, Kateryna Yushchenko, compartiera la historia a través de su cuenta oficial de Twitter.

Lee también: Tras despacho desde Kiev: Reportera se quebró en plena entrevista y no pudo seguir hablando

“Alguien publicó una foto de este hombre de 80 años que se presentó para alistarse en el Ejército, llevando consigo una pequeña caja con dos camisetas, un par de pantalones extra, un cepillo de dientes y algunos sándwiches para el almuerzo. Dijo que lo estaba haciendo por sus nietos”, publicó Yushchenko.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

— Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022