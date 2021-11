(EFE) – Los talibanes anunciaron este domingo una serie de recomendaciones sobre las emisiones en televisión, como evitar las películas “inmorales”, las que estén en contra de los principios de la sharía o ley islámica o aquellas en las que aparezcan mujeres, además de pedir a las periodistas llevar velo.

El Ministerio afgano para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio desglosó en un comunicado cerca de una decena de sugerencias relacionadas con la emisiones en televisión y otras plataformas, que se centraron sobre todo en los límites y las características de las películas que pueden ser difundidas.

Así, pidieron evitar las “películas que vayan en contra de los principios de la sharía islámica y en contra de los valores de Afganistán, (o) películas extranjeras y nacionales que promuevan la cultura y tradiciones foráneas y la inmoralidad”.

Además, añadieron, no se debe insultar a nadie en los programas de entretenimiento ni emitir dramas televisivos en los que se “insulten los ritos islámicos o la dignidad humana” o videos “que muestren el cuerpo desnudo de los hombres”.

Estas sugerencias de los talibanes, que retomaron el poder en Afganistán el pasado 15 de agosto, suponen un pequeño cambio respecto a la política que mantuvieron durante su régimen entre 1996 y 2001, cuando el cine estuvo completamente prohibido.

Durante ese período los islamistas también negaron a las mujeres la posibilidad de trabajar, reteniéndolas en el interior del hogar, algo que por ahora no ha sido totalmente implementado, con ciertos empleos a los que se les permite acceder y otros a los que no.

“No se deben emitir dramas o programas en los que actúe una mujer”, sentenciaron los fundamentalistas en el comunicado, vetando así a las actrices, mientras que las periodistas, a las que sí se les permite trabajar, “deben usar velo islámico en televisión”.

Antes de la difusión del comunicado, en una rueda de prensa, el ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Shaikh Mohammad Khalid, dijo que con medidas como estas los talibanes buscan “garantizar los derechos y el prestigio de todos los ciudadanos, especialmente de nuestras hermanas”.

Un portavoz del gobierno talibán, que pidió el anonimato, aclaró sin embargo a EFE que este listado es “sólo una solicitud, una sugerencia, una recomendación a los medios de comunicación para que lo consideren durante sus transmisiones”, pero no es obligatorio.

Las reacciones sin embargo no se hicieron esperar, como la de la reconocida cineasta afgana Sahraa Karimi, que huyó del país con la llegada de los islamistas y dirigió filmes protagonizados por mujeres como Hava, Maryam, Ayesha (2019), y que llamó la atención en Twitter sobre esas nuevas limitaciones propuestas al cine.

A continuación, como si se tratase de un desafío al fundamentalismo islámico, publicó fotografías en la pasarela de un festival de cine este otoño, en el que aparece con el pelo al descubierto, jersey remangado y jeans.

No women should act in drama or films 👇👇 https://t.co/x5wkPnLYqK

1-No movies that r against the principles of Islamic Sharia &against Afghanistan’s values

2- No foreign&domestic films that promote immorality

👇👇👇 https://t.co/73t4cdWM6a

— Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) November 21, 2021