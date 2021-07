Un policía le salvó la vida a un hombre que se ahogó tras tragarse una bolsa de marihuana durante un control carretero en la ciudad de Ravenna, en Ohio, Estados Unidos.

De acuerdo a lo publicado por la patrulla estatal en su cuenta de Twitter, el uniformado hizo detener a un vehículo y se acercó al conductor, quien no podía respirar bien.

Tras percatarse de esto, el policía le dijo al sujeto que descendiera del auto y le aplicó la maniobra de Heimlich, procedimiento de primeros auxilio para las personas que se están ahogando.

Fue en ese momento cuando una bolsa de marihuana salió de la boca del hombre . “¿Qué tragaste?”, preguntó el agente, a lo que el sujeto respondió: “Llevaba un gramo de hierba encima”.

El Departamento de Policía escribió en la publicación que “no intenten tragarse una bolsa de drogas cuando los obliguen a parar para que un oficial no las encuentre”.

