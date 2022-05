Al menos siete muertos deja tiroteo en un supermercado del estado de Nueva York: El tirador se encuentra bajo custodia

(EFE).- Al menos siete personas murieron este sábado 14 de mayo en un tiroteo ocurrido en un supermercado de la localidad estadounidense de Búfalo (Nueva York), Estados Unidos, informó el canal de televisión CNBC4, que cita fuentes policiales.

Según el Departamento de Policía de la ciudad, el suceso tuvo lugar en el supermercado Tops, cerca del centro de Búfalo, una ciudad ubicada en el extremo norte del estado de Nueva York.

A falta de cifras oficiales, el medio local The Buffalo News, por su parte, eleva el número de víctimas mortales a 10. Precisó, además, que hay otras tres personas heridas, dos de ellas en estado gravedad.

“Varias personas han sido alcanzadas por disparos. El tirador está bajo custodia”, escribió la Policía en un mensaje de Twitter sin ofrecer más detalles.

Según el canal CNBC4, que cita a tres agentes, el atacante entró al supermercado, situado en la avenida Jefferson, un poco después de las 14.30 hora local (18.30 GMT) y disparó contra al menos ocho personas, siete de las cuales murieron y otra se encuentra en estado crítico.

Algunas fuentes indicaron que el tirador iba vestido con ropa de estilo militar y, según el canal, se está investigando si el ataque estuvo motivado por la ideología supremacista blanca.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, escribió un tuit poco después de conocerse el suceso, en el que aseguró que estaba siguiendo de cerca lo ocurrido y que había ofrecido apoyo a las fuerzas locales.

Según un testigo citado por el canal ABC7 se escucharon entre 20 y 30 disparos.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

— Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022