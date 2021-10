Poco más de una semana ha transcurrido desde el fatal accidente en el set de la película Rust, en donde el actor Alec Baldwin disparó un arma cargada con balas reales, hiriendo al director de la cinta, Joel Souza, y matando a la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

Si bien el intérprete ya había hablado sobre el difícil momento que atravesaba y cómo se estaba relacionando con la familia de su compañera fallecida, ahora se refirió en extenso a esto en medio de una reaparición junto a su esposa. Y aunque le aseguró a la prensa que no podía referirse al hecho debido a la investigación que está en curso, sí se dio el tiempo para responder algunas interrogantes por parte de los medios.

“No se me permite hacer ningún comentario de una investigación que se está realizando, se me ordenó por el Departamento del Sheriff de Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación”, partió comentando el intérprete según lo consignado por New York Post.

Sin embargo, Baldwin no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la importancia de Hutchins para él. “Ella era mi amiga”, comentó sobre la mujer que murió a los 42 años. Además, destacó que el día que llegó a Santa Fe, lugar en donde se grababa la película, cenó junto a ella y Souza.

Por esto último, Alec Baldwin recalcó: “Éramos un equipo muy, muy bien engrasado, filmando una película juntos cuando ocurrió este horrible evento”.

Su contacto con la familia

En esta conversación con la prensa, Baldwin también tuvo espacio para referirse al contacto que ha mantenido con la familia de Halyna Hutchins y Joel Souza. Según reveló, ha tenido encuentros con el marido de ella y su hijo de nueve años.

“Él está en shock, hay un niño de nueve años. Estamos en contacto constante con la familia, estamos muy preocupados por ellos“, dijo Alec Badwin sobre aquello.

Finalmente, el también productor cinematográfico entregó sus percepciones sobre lo ocurrido en el set de Rust, película que protagonizaba. “Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto… este es un episodio de uno en un billón, un evento de uno en un billón”, señaló, añadiendo que tiene el deseo de limitar el uso de armas en los sets de grabación.

