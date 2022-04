Hombre se vacunó 90 veces contra el COVID-19 para vender pases falsificados

El sujeto, de origen alemán y de 60 años, revendía las tarjetas de vacunación a quienes no quisieran inocularse. A pesar de que no ha sido detenido, está siendo investigado y hasta el momento no se ha informado el impacto que pueda tener en su salud la situación.