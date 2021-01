El ciudadano estadounidense Chuck Stacey, quien impulsaba a través de sus redes sociales el movimiento “anti-mascarillas”, dio positivo por COVID-19 y actualmente se encuentra internado en un hospital de Nueva York.

Mediante un video que subió un amigo, Stacey hizo un potente mea culpa llamando a las personas a “no seguir su ejemplo” y a cuidarse del coronavirus.

“No usé una mascarilla, debería haberlo hecho. No lo hice. Creía que esto era solo una gripe, que todo iba a desaparecer, que era algo político. No pensé que una máscara me ayudaría”, contó el hombre quien no podía evitar llorar mientras relataba su situación.

Lee también: Inglaterra entra nuevamente en confinamiento tras aumento de casos de COVID-19

“Te aseguro que nadie en este momento quiere terminar como yo. Tengo problemas para respirar y es posible que me tengan que intubar si empeoro”, agregó.

Chuck señaló que “si usar una mascarilla puede reducir las posibilidades de contagiarse de esto, incluso en un 5%, simplemente úsela. Hazlo por tus hijos, tus seres queridos. Hazlo por ti mismo”, indicó.

My friend didn’t wear a mask because he believed the lies from our leaders. Now, he’s close to being intubated. He asked that I share this.

Wear a mask! pic.twitter.com/S43WWHQDEW

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 4, 2021