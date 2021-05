Durante las últimas horas se publicó en redes sociales la captura de pantalla de un cuadro de chat entre estudiantes y su profesor en medio de una clase virtual en Argentina.

En el pantallazo, que rápidamente se viralizó por Twitter, se ve cómo primaba la tensión entre los estudiantes hasta que un violento mensaje que escribió un joven fue la guinda de la torta del “debate”.

“¿Cómo va a decir que la emisión no es inflación? Zurdo hijo de mil puta“, le escribió al profesor uno de los jóvenes identificados como Milton. La situación se dio posterior a que el alumno no coincidiera con los dichos del docente respecto a economía.

Aunque lejos de ese tono, el mensaje al comienzo parecía ser bastante calmado. “Profesor ¿Cómo le va?, se lo digo educadamente“, inició el texto. Aunque no tardo mucho en recriminar que las ideas del profesional no iban para nada de la mano con su visión del área. “No puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la mas mínima idea de economía“, continuó.

¡Milton no se guardó nada! y además le informó a su maestro que recusará la materia en otra oportunidad dado que considera que él “es el cáncer de la Argentina. Usted y su ideología nefasta. Sus conceptos erróneos“. El muchacho cerró recriminando que “nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad“.

El mensaje abrió la puerta para que otro estudiante también hiciera lo mismo y, a través de un mensaje muy similar, se sumó a las recriminaciones y le refregó que “lo respetaba pero no puede ser tan pecho frío, ojalá algún día pueda ser neutral y no cagarse cuando un estudiante le haga un debate”. Finalizó con un “Chau, pedazo de puto”.

El acontecimiento se enmarcó durante una clase de economía en la carrera de abogacía en la Universidad Nacional San Juan en el país transandino.