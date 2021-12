Diferentes escuelas de Estados Unidos tomaron la determinación de suspender sus clases durante la jornada de este viernes 17 de diciembre, a raíz de unas amenazas que se han viralizado a través de la aplicación TikTok y que apuntan a la eventual comisión de tiroteos en dichos recintos educativos.

Precisamente la tensión se concentra en los distritos de California, Texas, Minnesota y Missouri, según reportó el medio The Verge, donde planean cerrar los colegios. Mientras que en otros lugares del país han dispuesto de un plan con el que pretenden aumentar la presencia policial, mientras se han enviado correos electrónicos para advertir de esta situación a los apoderados y comprometer dar con el origen de este suceso.

Hasta el momento no se sabe respecto del surgimiento de esta amenaza, dando paso a que incluso autoridades duden de lo mismo. Sin embargo, desde la Escuelas Públicas del Condado de Baltimore indicaron que tras una investigación, se determinó que ésta “se originó en Arizona y no es creíble”.

(1/3) ALERT: BCPS has been made aware of an anonymous threat posted on TikTok targeting all schools in the United States. The post alleges that there are planned school shootings that will take place on Friday, December 17. — Baltimore County Public Schools (@BaltCoPS) December 16, 2021

Información similar que compartieron en Twitter desde el Distrito Escolar Exempted Village de Milford de Ohio, indicando que “no ha habido amenazas locales creíbles”.

De todas maneras, el gobernador Phil Murphy de Nueva Jersey acudió a redes sociales para aclarar que si bien no se conocen amenazas específicas, “la seguridad de nuestros niños es nuestra máxima prioridad y trabajaremos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para monitorear la situación y permanecer preparados“.

While there are no known specific threats against New Jersey schools, the safety of our children is our highest priority and we will work closely with law enforcement to monitor the situation and remain prepared. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 16, 2021

Frente a las respuestas de las escuelas dado este fenómeno, las advertencias se han multiplicado con más fuerza en esta red social.

Al respecto, desde TikTok indicaron que manejan las amenazas “con la mayor seriedad, por lo que estamos trabajando con las fuerzas del orden para investigar las advertencias sobre violencia potencial en las escuelas“.

Finalmente establecieron que por el momento “no hemos encontrado evidencia de que tales amenazas se originen o se propaguen a través de TikTok”.