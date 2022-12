Amistad que sobrevivió a la distancia y la guerra: Cumplieron 100 años y continúan escribiéndose

¿Puede una amistad durar toda la vida? Al parecer sí, o al menos ese es el caso de dos personas que mantienen una relación por correspondencia hace más de 80 años, de acuerdo con lo informado por People.

Se trata de la estadounidense Celesta Byrne y un hombre británico de nombre Geoff Banks, quienes comenzaron a comunicarse en 1938, en el marco de un programa educativo que contactaba a estudiantes de ambos países.

Pese a los años, mantuvieron el contacto e incluso se comunicaron durante la Segunda Guerra Mundial, momento en que Banks servía como mecánico en el portaviones británico HMS Illustrious en el Pacífico.

En 2022 ambos cumplieron 100 años y siguen comunicándose a través de correo electrónico y plataformas contemporáneas de videoconferencia como Zoom, señala la BBC.

“Ahora, por supuesto, ella es parcialmente vidente, así que me escribe principalmente por correo electrónico. El correo electrónico es mucho más fácil para mí también, porque ya no puedo escribir muy bien”, comentó Geoff.

Además, aclaró que su relación nunca fue romántica, más bien se refieren a sus familias y a la vida en general, pero tienen prohibido hablar sobre fútbol. “Solo somos amigos, como la gente que vive al lado”, dijo el hombre.

Durante todas estas décadas de amistad, han logrado verse en dos oportunidades. En 2002 cuando Geoff viajó a Nueva York y en 2004 cuando llegó hasta Nueva Jersey, ciudad donde vive Celesta.

Ambos formaron sus respectivas familias, con varios hijos y nietos. Aunque la esposa del ciudadano inglés falleció en 2011.

Para Banks, Celesta siempre ha sido una mujer en quien se puede confiar y ha sido “una gran satisfacción” escribirle durante todo este tiempo.

“Siempre ha estado ahí para escribirle, aunque solo fueran tarjetas de cumpleaños y de Navidad”, explicó.

