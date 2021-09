A nadie dejó indiferente el cierre de campaña que realizó la candidata al Congreso argentino, Cinthia Fernández.

La celebridad televisiva del país vecino es precandidata a diputada nacional por Buenos Aires y optó por bailar tango, mostrando su ropa interior frente al Congreso de la Nación.

Acompañada de una versión adaptada de la popular canción Se dice de mí, Fernández deslumbró con su coreografía, la cual tuvo por objetivo captar al público para dar a conocer su mensaje de campaña: si llega al Parlamento luchará por las problemáticas relacionadas con la familia, como por ejemplo la demora en definir y resguardar una pensión de alimentos.

En la versión de Fernández, la canción dice:

—”Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así”.

Tras su intervención, la precandidata compartió un registro del momento en sus redes sociales. “Ya estoy escuchando las frases armadas como: ‘mira la diPUTAda’, ‘mira la trolA’, ‘mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa'”, comentó.

Posteriormente, explicó: “decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia económica, física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL que debería ser compartida”.

Los programas y medios de comunicación de Argentina comentaron la situación y la periodista Fanny Mandelbaum dijo que “esta campaña es la más pobre que he visto en mi vida”.

Luego, hubo un intenso diálogo entre Fernández y Madelbaum:

—Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdóname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto que te lo diga acá.

—Respeto tu opinión, puedo compartirla o no, me parece que cada uno es libre de opinar y te entiendo. Mi campaña no es mostrar el culo, es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir, y todos me cuestionan.

Mira el registro de la intervención de Cinthia