Una insólita situación se vivió en Argentina luego de que un empresario rompiera un respirador artificial tras ser atendido en un hospital de la localidad de San Miguel de Tucumán.

El hecho se dio el viernes por la madrugada luego de que Hernán Díaz sufriera un accidente de tránsito, situación por la que fue llevada al Hospital Padilla de la ciudad.

Una vez allí, el empresario del rubro textil tuvo un inexplicable ataque de ira que terminó con terminó con un respirador artificial totalmente destruido, justo en plena segunda ola que sufre el país trasandino a causa del COVID-19.

Según consignó el diario La Nación, la dirección del hospital realizó la renuncia respectiva y el juez penal Rafael Macoritto le dictó 30 días de prisión preventiva.

“Rompí el respirador de manera accidental. No fue mi intención dañarlo. Estaba en la camilla y, como me meaba, me levanté y con la sonda que tenía puesta lo tiré. Sí, después me enojé y le di una patada al monitor porque todos me estaban gritando”, relató Hernán Díaz.

Por si fuera poco, en el juicio se detalló que además de romper el ventilador, el empresario le gritó “inoperantes” de forma constante a los médicos y enfermeras que lo atendieron tras su accidente.

Finalmente, el juez determinó que Díaz cumpla quede con arresto domiciliario a causa de su diabetes y de que depende constantemente de la insulina.