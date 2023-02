“No están obligados a ir a la guerra”: Controversia en Argentina por rusas embarazadas que llegan a dar a luz

Controversia es lo que se generó en Argentina luego de que autoridades denunciaran la llegada de mujeres rusas con embarazos en estados avanzados, lo que habría sido organizado por agencias de viaje de dicho país. El objetivo de esta práctica sería que las guaguas nacieran allí para conseguir la nacionalidad argentina. “La gente es más libre aquí, no tienes un ejército, no están obligados a ir a la guerra. Cuando pensaba en tener un hijo, no quería que se lo llevaran a la guerra”, dijo una de las madres.